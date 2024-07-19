Sistemleri olumsuz etkileyen yazılım sorunu nedeniyle THY, 84 seferini iptal etti

19 Temmuz 2024 14:31 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:31

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

İnternet sistemlerinde kaynaklanan erişim sorunundan dolayı biletleme ve rezervasyonlarda aksaklık yaşayan Türk Hava Yolları 84 seferinin iptal olduğunu duyurdu.

TÜRK HAVA YOLLARI (THY) KAÇ SEFERİNİ İPTAL ETTİ?

ABD merkezli Microsoft’a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerinde yaşanan sorunundan dolayı Türk Hava Yolları (THY) uçuş seferini iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaşanan olumsuz durumdan dolayı ücretsiz rezervasyon değişikliği yapılabileceğini belirterek, “Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız.

Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz.” açıklamasında bulundu.

DÜNYA ÇAPINDA SİBER SALDIRI MI OLDU?

19 Temmuz 2024 itibarıyla yaşanan yazılım sorunuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber saldırı olmadığını belirterek;

“Çözüm önerileri SOME İletişim Platformu üzerinden tüm SOME'lerimizle paylaşılmıştır. SOME'lerimiz nelerdir, bizim siber olaylara müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve onların katılımcılarıdır.

Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik.

Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur.” ifadelerini kullandı.

İNTERNET SİTELERİNDEKİ ARIZA HANGİ SEKTÖRLERİ ETKİLEDİ?

Türkiye ve dünyada yaşanan Microsoft yazılım sorunu; havalimanı, hastane, banka, oyun platformları, yabancı yayın kanalları, borsa ve alışveriş siteleri gibi birçok sektörü sekteye uğrattı.