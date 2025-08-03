Sivas drift alanı nerede? Sivas Belediyesi açılışa özel bugün konser verilecek

Sivas Belediyesi tarafından bir süredir çalışmaları devam edilen drift alanının açılışı bugün gerçekleştirilecek. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği drift alanının açılışına özel konserler de düzenlenecek.

Drift alanı ile birlikte artık gençler trafiği tehlikeye atmadan, özel bir alanda sürüş gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlar tarafından Sivas drift alanı nerede olduğu merak ediliyor.

SİVAS DRİFT ALANI NEREDE?

Sivas Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre Sivas drift alanı, şehir merkezine bağlı olan Yeşilyurt mahallesinde bulunuyor.

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Sivas Belediyesi tarafından bugün drift alanının açılışı gerçekleştirilecek. Açılış kapsamında DJ Burak Can Yavuz ve Ayaz Aydın konserleri gerçekleştirilecek.

Sivas Belediyesi konserler için saat 16.30'da Tarihi Jandarma Binası üzerinden otobüs kaldıracak. Ayrıca Kongre Binası önünden konvoyla drift alanına hareket edileceği belirtildi.

Drift alanında düzenlenecek olan konserlerin saati ise şöyle: