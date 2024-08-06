Sivas Hafik'te dozer operatörü Yusuf Mengeş, yangına müdahale esnasında hayatını kaybetti

06 Ağustos 2024 11:59 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:04

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Sivasspor yeni sezon için hazırlıklarına devam etti!

Sivasspor yeni sezon için hazırlıklarına devam etti!

Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken dozerin devrilmesi sonucu yaralanan vatandaş tedavi altına alınmıştı.

Dün meydana gelen olayda yaralanan dozer operatörünün sağlık durumu ise gündemde yer alıyor.

SİVAS'DA DOZERİN DEVRİLMESİ SONUCU YARALANAN KİM, ÖLDÜ MÜ?

Dün öğlen saatlerinde meydana gelen yangına müdahale ettiği esnada dozerin devrilmesi sonucu Yusuf Mengeş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Karlı köyü yakınlarında olurken müdahale ettiği esnada Karayollarında dozer operatörü olarak çalışan Yusuf Mengeş dozerin devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı.