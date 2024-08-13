Sivas'ın kuzeyinden Kuzey Anadolu Fay Hattı geçiyor
Bugün Sivas'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar endişelenirken Sivas'ta fay hattı var mı, deprem bölgesi mi merak edilirken sarsıntı vatandaşları endişelendirdi.
13 Ağustos günü sabah saatlerinde Sivas Karayün'de hissedilen sarsıntı sonrasında vatandaşlar Sivas'ın deprem bölgesi olup olmadığını araştırmaya başlarken fay hattı haritası da gündeme geldi.
SİVAS'TA FAY HATTI VAR MI?
Kuzey Anadolu Fay hattında bulunan Sivas, 1. derece deprem bölgeleri arasında yer alırken Sivas il merkezi 3. derece olarak geçiyor.
Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Zara ilçeleri 1. derece bölge olarak geçmekte.
Sivas'ın en önemli faylarından biri olan Deliler, Gemerek, Şarkışla, Ulaş ilçelerinden geçiyorken ilerisinde Divriği Fayı yer alıyor.
İlin güney kısmında ise Gürün ilçesinde Sarız, Ayvalı ve Gürün fayları geçiyor.
SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Sivas, depremsellik açısından riskli olurken kuzeyinde Koyulhisar, Gölova, Akıncılar ve Suşehri ilçelerinde tehlike fazla olurken sebebi Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın üzerinde olması oldu.
Güney kısımda ise hat Gemerek Yeni Çubuk’tan başlarken Divriği’nin kuzeyine kadar devam ediyor.
TÜRKİYE 3. DERECE DEPREM BÖLGELERİ
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir üçüncü derece deprem bölgesi olarak yer alıyor.