Kandilli ve AFAD son dakika deprem verilerine göre Sivas Karayün'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:55
13 Ağustos günü Sivas'ta meydana gelen sarsıntının ardından az önce Sivas'ta deprem mi oldu son dakika, kaç büyüklüğünde araştırılırken Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi paylaşıldı.
Bugün sabah saatlerinde Sivas'ta hissedilen deprem sonrasında nerede ve ne zaman olduğu araştırılırken vatandaşlar sosyal medyada da depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla Sivas'ta olan depremin derinliği ve büyüklüğüne de ulaşabiliyoruz.
SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 13 AĞUSTOS?
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesinde yer alan verilere göre şiddeti 4.1 olurken Karayün ilçesinde meydana geldi.
AFAD PAYLAŞTI! SİVAS'TA NEREDE, SAAT KAÇTA DEPREM OLDU?
AFAD'ın paylaştığı verilere göre Sivas Merkez'de 10.33'te bir deprem oldu.
4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 9.7 kilometre olarak belirtildi.
Kaynak: TGRT Haber