Sivaslı kadınlar açıkladı! İşte uzun yaşamanın sırrı

20 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde cinsiyetler arasındaki ortalama yaşam sürelerini açıklamıştı. TÜİK'in verilerinde kadın ve erkelerin arasında fark oldukça dikkat çekti. Sivaslı kadınlar da TÜİK verilerine açıklık getirdi ve uzun yaşamanın sırrını paylaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK), 2021-2023 yıllarına ait "Hayat Tabloları" çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İllere ve cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süresi verilerinde; 2018-2020 döneminde erkekler için ortalama yaşam süresi 75,9 yıl, kadınlar için ise 81,2 olarak açıklandı. 2021-2023 verilerine göre bu süreler erkeklerde 75,6 yıla, kadınlarda ise 80,7 yıla geriledi. TÜİK​'in verilerini yorumlayan Sivaslı kadınlar uzun yaşamanın sırrını paylaştı.

"KADINLARDA VURDUMDUYMAZLIK DAHA FAZLA"

Eşiyle sürekli kavga ettiğini ve erkeklerin kadınlar yüzünden erken yaşlandığını aktaran Süreyhan Köser "Sanıyorum ki kadın​ dırdırından dolayı erkekler çok çabuk yaşlanıyor. Eşim hayatta ama sürekli kavga ediyoruz. Kadınlarda vurdumduymazlık daha fazla. Biz kadınlar daha kolay sosyalleşip dertlerimizi paylaşabiliyoruz, konuşuyoruz. Geldim şimdi kızıma anlattım rahatladım bitti. Ama eşim içi dolu gitti. Şimdi onu kafada kurup duracak. Hep böyle kafada kurup yaşlanıyorlar. Şimdi kızımla gezerim derdimi sıkıntımı kafamdan atarım. Erkekler hep içine atıyor. Omuzlarındaki yükler de az değil. Her erkek​ kolay kolay konuşmaz. Kapalı kutular" diye konuştu.

"AKLI YETİYOR GÜCÜ YETEMİYOR, STRES YAPIYORLAR"

Erkeklerin kadınlara göre daha fazla stres altında olduğunu söyleyen Cemal Erdoğan ise, Bu nedenden kaynaklı olarak kadınların daha uzun erkeklerin ise daha kısa yaşadığını söyledi. Erdoğan, "İyi, aklı başında olan bir erkek çocuklarının rızkını kazanmalı, helal kazanmalı. İşinde doğru ve dürüst olacak. Bunları düşünen insan strese giriyor. Bazen istese de yapamıyor. Aklı yetiyor gücü yetemiyor. Stres yapıyorlar. Bu da yaşam sürelerini etkiliyor olabilir" ifadelerini kullandı.

"DERDİM SIKINTIM VARSA KİMSEYİ DİNLEMEM"

Erkeklerin daha rahat olduğunu ifade eden bir vatandaş ise, "Benim hasta bir çocuğum vardı. Eşim evde hasta varmış, misafir varmış hiçbir şey düşünmezdi. Bütün yük sorumluluk bendeydi. Benim bir huyum var. Derdim sıkıntım varsa kimsenin bir şeyini dinlemem kendi sorunumu anlatırım" şeklinde konuştu.