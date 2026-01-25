Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig'de karşılaşacaklar

Sivasspor - Amedspor maçı canlı nereden izlenir taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. TFF 1. Lig'in 22. hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Sivasspor ebinde Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmanın hakem kadrosu TFF tarafından duyuruldu. Mücadelenin hakem kadrosunun da duyurulmasının ardından taraftarlar Sivasspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı.

Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig'de karşılaşacaklar
'de liderlik yarışı son sürat devam ediyor. Erzurumspor dün Pendikspor karşısında 2-1 galibiyet ile ayrılarak 3 puanı kaptı. 'u da geçtiğimiz hafta 2-0 mağlup eden Erzurumspor maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğuna oturdu. Bugün ise 2. sırada yer alan Amedspor ile 12. sıradaki karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya saatler kaldı. Sivasspor - amedspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir soruları gündeme geldi.

Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig'de karşılaşacaklar

SİVASSPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Sivasspor - Amedspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sivasspor bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 7'şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı. 28 puan toplayan Sivasspor güncel olarak ligde 12. sırada bulunuyor. Sivasspor karşılaşmada Amedspor'u yenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Amedspor ise bu sezon 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 42 puan toplayan Amedspor ligde 2. sırada bulunuyor. Amedspor karşılaşmadan 3 puanı alarak tekrardan liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig'de karşılaşacaklar

SİVASSPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 22. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Sivasspor - Amedspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Enver Aydın görev alacak.

Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig'de karşılaşacaklar

SİVASSPOR - AMEDSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Sivasspor - Amedspor maçı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. Karşılaşmada Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı olan Özkan Yiğiter, sarı-kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ve sakatlığı bulunan Serkan Kaan Sarman forma giyemeyecek. Amedspor tarafında ise kırmızı kart cezalıları Murat Uçar ve Kahraman Demirtaş karılaşmada yer almayacak. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Oktay Aydın ile sakatlığı bulunan Veysel Sapan'da karşılaşmada forma giyemeyecek.

