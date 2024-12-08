Sivasspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Lider Galatasaray, Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.
10 kişi kalan Galatasaray sahadan galip ayrılmayı bildi.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında kaybetmesi sonrası zirve yarışında puan farkı 6'ya çıkardı.
SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta eksik olmasına rağmen 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray üst üste 15. deplasman galibiyetini aldı.
Lider sarı-kırmızılı takım 38 puana yükseldi. Sivasspor ise 18 puanla 10. sırada yer aldı.
SİVASSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Metehan Baltacı 15. dakikada VAR kontolü sonrası kırmızı kart gördü
Sivasspor 25. dakikada Rodrigues ile öne geçti.
Galatasaray'ın gollerini 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9. dakikada penaltıdan Osimhen ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Sivasspor’da 90+1. dakikada Bekir Böke skoru belirleyen golü kaydetti.