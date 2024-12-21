Sivasspor - Samsunspor maçının yayınlandığı kanal ve muhtemel kadro belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Aralık 2024 15:30 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 15:40

Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında serüven devam ederken Sivasspor ile Samsunspor karşılaşacak. 21 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşamın maç programında Sivasspor ile Samsunpsor karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabakanın saati ve kanalı belli oldu. SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? 21 Aralık Cumartesi günü 16.00'da başlayacak olan müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak. Canlı olarak takip etmek isteyenler ise Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından izleyebilecek. MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU? Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sundberg, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Garry Rodrigues, Manaj. Sammsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Bola, Satka, Bennasser, Ntcham, Holse, Dimata, Muja, Marius. SÜPER LİG'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Aralık Cumartesi günü maç programı şöyle: 16:00 | Sivasspor - Samsunspor | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV 19:00 | Beşiktaş - Alanyaspor | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Bugün maç var mı? 21 Aralık Cumartesi akşamının programı Erzurumspor - Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu