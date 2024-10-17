Sivas'ta okullar bugün tatil yapıldı! 18 Ekim Cuma günü için gözler valilikte

17 Ekim 2024 13:14 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 13:37

Bugün Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek eğitime Sivas'ta 1 gün ara verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Sivas'ta okullar yarın tatil mi sorusu gündeme geldi.

Dün Malatya'da saat 10.46 sıralarında yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 5 ilde eğitime ara verilmişti. Bugün de Sivas​'ta aynı panik ve korku yaşandı.

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem​ meydana geldi.

Depremin ardından öğrenciler ve aileleri okullar tatil edildi mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ SON DAKİKA?

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 17 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

"İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Yılmaz Şimşek (@valisimsek)

SİVAS'TA OKULLAR YARIN TATİL Mİ 18 EKİM?

Vali Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre Sivas'ta eğitim-öğretime sadece 17 Ekim Perşembe günü ara verildi.

18 Ekim Cuma günü Sivas'ta okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Vali Şimşek tarafından okullar ile ilgili yeni bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.