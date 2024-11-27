Sivas'ta okullar tatil mi? 27 Kasım'da Erzincan'da eğitime 1 günlük ara

27 Kasım 2024 07:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 08:00

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kuvvetli kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Sivas ve Erzincan’da okulların tatil olup olmayacağı belli oldu.

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kar tatillerini uzattı. Valiliklerden gelen açıklamalarla beraber 27 Kasım Çarşamba günü 10 ilde okullar​ tatil​ edildi.

SİVAS’TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas’ta kar ve buzlanma​ nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının ciddi şekilde düşeceği ve buzlanmanın günlük hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Alınan tedbirler kapsamında il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitim yapılamayacak. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan ve kreş veya anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

ERZİNCAN’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada çarşamba günü için taşımalı eğitime bir günlük ara verildiği açıklandı.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle; "Erzincan Valiliği'nin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ve tehlikelere karşı Erzincan Merkez ile merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.