Sivas’ta okullar yarın tatil mi? Hava sıcaklığı -4 derecelere düştü

27 Kasım 2024 17:32 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde kar yağışının etkili olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Sivas'ta okullarda eğitime ara verildi. Öğrenciler ve veliler ise yarın tatil olup olmayacağına dair valilik açıklaması bekliyor.

Türkiye'de hakim olan kar yağışı birçok ilde zor anlar yaşattı. Yolların kapanması üzerine ekipler çalışmalarına başlarken bazı illerde okullar tatil edilmişti.

Öğrencilerin gözü ise Sivas​'ta yarın okulların tatil durumuna çevrildi.

SİVAS'TA OKULLAR YARIN TATİL Mİ 28 KASIM?

Sivas Valiliği 27 Kasım Çarşamba günü okulların 1 gün daha tatil edildiğini sosyal medya hesabından "Sivas il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi." paylaşımı ile duyurmuştu.

28 Kasım Perşembe günü için herhangi bir tatil duyurusu şu an için gelmedi.

SİVAS HAVA DURUMU NASIL OLACAK, KAR VAR MI 28 KASIM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içinde havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. Yarın Sivas'ta hava sıcaklıklarının sabah -4, akşam -12 derecelere kadar düşmesi beklenirken sisli havanın hakim olması öngörüldü.