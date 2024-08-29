Siverek’te silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

29 Ağustos 2024 15:32 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:35

29 Ağustos günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada silah sesleri duyurulurken son dakika olayına dair haberler de araştırılıyor.

Vatandaşları endişelendiren olay sonrası ölü, yaralı var mı merak edilmişti.

SİVEREK SON DAKİKA SİLAHLI ÇATIŞMA MI OLDU, NEDEN?

Bugün Siverek'te akrabalar arasında arazi kavgası çıkarken 2 kişi öldü ve 5 kişi yaralandı. Bayırözü Mahallesi'nde olan olayın sebebi arazi kavgası olduğu iddia edilirken aile fertlerinin tartışmaya girdiği öğrenildi.

Muzaffer (48), Turan (48), Ahmet (38), Kenan (44), Ferhat Akbulut (42), Fatih D. (26) ile Leyla Ö. (27) yaralandı.

ŞANLIURFA SİVEREK KAVGASINDAN ÖLÜM HABERİ GELDİ

29 Ağustos günü Şanlıurfa'da meydana gelen olayda 5 kişi yaralanırken 2 kişi vefat etti. Hayatını kaybedenlerin ikiz kardeş olduğu öğrenildi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gelirken yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralılardan Muzaffer ve Turan isimli ikiz kardeşeler vefat etti

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.