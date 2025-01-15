Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 10 personel alımı başvuruları ne zaman? Nereden yapılacağı duyuruldu

15 Ocak 2025 09:01 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:14

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 10 personel alımı yapıyor. Ankara, İstanbul, Antalya ve Nevşehir gibi illerde açılacak olan yeni temsilciliklerde görev yapacak 10 pilot, hava trafik kontrolörü, hava trafik emniyeti elektronik personeli (ATSEP), havacılık bilgi yönetimi (AIM) uzmanı ve uçuş teknisyeni alınacak. Adaylar SHGM personel alımı başvuru şartları ve tarihini araştırdı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 10 personel alımında başvurular başladı. Adaylar şartları ve yaş sınırı olup olmadığını araştırırken şartlar resmi site üzerinden duyuruldu.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI​ BAŞVURU​ NE ZAMAN?

14 Ocak'ta başlayan başvurular 24 Ocak tarihine kadar devam edecek. Adayların şahsen ve posta yoluyla yaptığı başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı ve sözlü sınavın olacağı alımlarda Yazılı sınav Giriş ve Alan Bilgisi olarak 2 aşama olacak. Havacılığa Giriş sınavından 70 üzeri puan alanlar alan bilgisi sınavına katılabilecek. Sözlü sınav sonrasında psikoteknik değerlendirme olacak.

Gerekli duyurular Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılacak.

SGHM 10 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

14 - 24 Ocak aralığında başvuru yapacak olan adaylar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sitesi üzerinden yapacak. e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı ile yapılabilecek olan başvurular 24 Ocak'ta sona erecek.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2025

1 pilot için ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak,

Yabancı dil (İngilizce) seviyesi ICAO Level-4 ve üzerinde olmak (işe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş olması gerekmektedir) şartları bulunurken diğer 1 pilot ilanı içinATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, uçuş eğitmeni olarak en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak, Yabancı dil (İngilizce) seviyesi ICAO Level-4 ve üzerinde olmak (işe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş olması gerekmektedir). şartları bulunuyor.

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ 4 kişi için En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Hava Trafik Kontrolörlüğü lisansına sahip olmak, 2024 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almak şartları paylaşıldı.

ATSEP (1 Kişi) için En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ATSEP’e ilişkin mezuniyet alanlarında belirtilmiş bölümlerinden mezun olmak (bilgisayar, bilişim sistemleri, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, havacılık/uzay, uçak/uzay, kontrol ve otomasyon mühendislikleri ile uçak/havacılık elektrik-elektroniği bölümleri), ATSEP lisansı ve bu lisansa işlenmiş en az 1 aktif derece sahibi olmak, Lisans sahibi olduktan sonra en az beş yıl CNS alanında tecrübeye sahip olmak, Son 5 yıl içerisinde alınmış (Ocak 2020 ve sonrası) İngilizce dilinden en az C düzeyinde (70 ve üzeri) YDS veya dengi yabancı dil bilgisine (İngilizce) ilişkin belgeye sahip olma şartları yer aldı.

SGHM PERSONEL ALIMI HANGİ ALAN VE MESLEKLER?

SHGM tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Uzmanı, Pilot ve Uçuş Teknisyeni ile Ek-4 sayılı cetvelinde bulunan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna personel alınacaktır."

SHGM PERSONEL ALIMI HANGİ İLLER ÇALIŞMA YERİ?

Genel merkez Ankara​ olurken yurt içi temsilcilikler Ankara, Nevşehir ve İstanbul olarak belirlendi. Yeni temsilcilik açılması halinde eklenecek olan iller de dahil olacak.