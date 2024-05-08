Sıvılaştırılmış doğalgaz LNG olarak adlandırılıyor

08 May 2024 17:00 - Güncelleme : 08 May 2024 17:29

TBMM tarafından yapılan yasal düzenlemelerin ardından hem yerli üretim hem ithal olan doğalgaz Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak satılacak.

Bu kararın ardından vatandaşlar LNG'nin ne olduğu araştırmaya başladı.

Doğal gazın atmosfer basıncında -162 dereceye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvıya dönüşür.

Sıvıya dönüşen doğalgaz ise LNG olarak adlandırılıyor.

Doğal gazın hacmi bu süreçte 600 kat küçülerek boru hatları ile taşınması mümkün olmayan yerlere gemi ve kamyon tankerleriyle gönderilmesi sağlanmaktadır.

Varış noktasına ulaştığında ise tekrardan gaz haline dönüştürülerek ısı veya elektrik üretmek için ihtiyaç olan yerlere ulaştırılır.

Sıvı haldeyken alevlenmeyen LNG renksiz, kokusuzdur ve zehirli değildir.

LPG VE LNG ARASINDAKİ FARKLAR

LPG sıvılaştırılmış petrol gazıyken LNG ise sıvılaştırılmış doğal gazdır.

LPG hafif basınç altında sıvılaştırılırken, LNG ise kriyojenik olarak sıvılaştırılıyor.

LPG daha geniş bir dağıtım ağına sahipken LNG taşımak için özel tankerler ve boru hatları kullanılmaktadır.