Sivrisineklerden bulaşan Doğu At Ensefaliti Virüsü ölümcül risk taşıyor

27 Ağustos 2024 11:18 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:20

Washington Post gazetesinin haberine göre; ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsünün, 80'li yaşlardaki bir kişide görüldüğü doğruladı.

DOĞU AT ENSEFALİTİ VİRÜSÜ NEDİR?

Üçlü E olarak bilinen doğu at ensefaliti virüsü, enfekte sivrisineklerden insanlara bulaşan ve beyin iltihabı komplikasyonuna yol açan arbovirüs kaynaklı nadir görülen ancak ölümcül risk taşıyan zoonotik bir hastalıktır.

Ortaya çıktığında birçok vakada belirti göstermeyen bu virüs, özellikle son dönemlerde ABD’de virüsün tespit edilmesiyle beraber doğu at ensefaliti virüsüne yakalananların yüzde 30’u gibi bir oranda vefat durumu olduğu ifade edildi.

DOĞU AT ENSEFALİTİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Bulaştığında çoğu vakada belirti göstermeyen doğu at ensefaliti virüsü, bazı vakalarda ise yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği semptomları ortaya çıkıyor.

Belirtilerin tamamı ise şu şekilde;

Yüksek Ateş

Kusma

İshal

Kas Ağrısı

Titreme

Yorgunluk

Kafa Karışıklığı

Uyku Sersemliği

Enfekte olan kişilerde 4-10 gün içinde beyin iltihabı ortaya çıktığında görülen belirtiler şu şekildedir;

Bilinç Bulanıklığı

Uyuşukluk

Baş Ağrısı

İştahsızlık

DOĞU AT ENSEFALİTİ VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Sivrisineklerden bulaştığı bilinen doğu at ensefaliti virüsünden korunmak için; sivrisinek ilaçları kullanılmalı, ciltlerini örten giysiler giyilmeli ve açık hava etkinliklerine sivrisineklerin yoğun olduğu vakitlere gidilmemesi gerekmekte.

DOĞU AT ENSEFALİTİ VİRÜSÜ TÜRKİYE’DE VAR MI?

Genellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'de bulunan zoonotik sivrisineklerin yol açtığı bir enfeksiyon olan doğu at ensefaliti virüsüne dair Türkiye’de vaka tespit edilmedi.

DOĞU AT ENSEFALİTİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Doğu at ensefaliti hastalığının tedavisi şu an için yoktur.