Siyah Kalp bugün yeni bölüm var mı belli oldu

09 Ocak 2025 10:04 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:16

Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinde yaşananlar izleyici tarafından yakından takip ediliyor. 9 Ocak yayın akışına göre dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Sahipsizler bu akşam neden yok? Dizinin yeni bölümü yerine belgesel yayınlanacak

Sahipsizler bu akşam neden yok? Dizinin yeni bölümü yerine belgesel yayınlanacak

Show TV​ ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp​ dizisi kısa sürede büyük izleyici​ kitlesine ulaştı. Sevilen dizinin geçen hafta yeni bölüm yayınlamaması üzerine seyirciler bugün var mı, yok mu araştırmaya başladı.

SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp, bu akşamın yayın akışında yer aldı. Buna göre dizi bugün ekranlara yeni bölümü ile gelecek.

Diziler bu hafta yeni yıl haftasından dolayı yeni bölümlerini ekranlara getirmemişti. Siyah Kalp bu akşam izleyici ile buluşacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 9 OCAK

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:15 Bahar