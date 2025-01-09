Siyah Kalp bugün yeni bölüm var mı belli oldu
Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinde yaşananlar izleyici tarafından yakından takip ediliyor. 9 Ocak yayın akışına göre dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisi kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı. Sevilen dizinin geçen hafta yeni bölüm yayınlamaması üzerine seyirciler bugün var mı, yok mu araştırmaya başladı.
SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp, bu akşamın yayın akışında yer aldı. Buna göre dizi bugün ekranlara yeni bölümü ile gelecek.
Diziler bu hafta yeni yıl haftasından dolayı yeni bölümlerini ekranlara getirmemişti. Siyah Kalp bu akşam izleyici ile buluşacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 9 OCAK
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:15 Bahar