Siyah Kalp dizisi Kapadokya’da çekiliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Eylül 2024 13:12 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 13:26

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Siyah Kalp dizisi sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti. Ece Uslu, Burak Sergen ve Aras Aydın gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi nerede çekiliyor gündeme gelmişti.

Leyla Tanlar'ın Sevilay karakterini oynadığı ve Hafsanur Sancaktutan Melek rolünü canlandırdığı Siyah Kalp dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip ediliyor. Sahnelerinin çekildiği yerler gündem olurken oyuncu kadrosu da beğeni topladı. SİYAH KALP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Show Tv'de yayınlanan dizinin çekimleri Kapadokya'da çekiliyor. Dizide Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Çığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl, Işıl Yücesoy gibi isimler yer aldı. KONUSU NEDİR? Genç yaştayken ikiz çocuklarını terk eden Sumru, seneler sonra yeniden çocukları ile yüzleşecek. İkizlerin adı Nuh ve Melerk olurken annelerini bulmak için Kapadokya'ya geliyorlar. İlgili Haberler Bahar dizisi 24 Eylül’de yeni sezonuyla başlayacak Leyla dizisinde Cemre Baysel’in küçüklüğünü Melisa Duru Ünal oynuyor