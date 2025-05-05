Skinny ne demek? Skinny fit jean pantolon kalıbı ve anlamı

Gardıropların vazgeçilmez parçalarından biri olan skinny jean ne demek sorusu, dar kalıplı kot pantolon modasının hiç hız kesmeden devam etmesiyle daha da popüler hale geldi. Vücudu adeta ikinci bir deri gibi saran bu tasarımlar, “skinny fit ne demek?” merakını da beraberinde getiriyor çünkü kalıp, belden paçaya kadar minimum boşluk bırakacak şekilde tasarlanıyor. Özellikle minimalist şehir stilini tercih edenler için skinny jean, topukludan sneaker’a kadar hemen her ayakkabıyla uyum yakalayarak kombin kolaylığı sunuyor. Yine de vücut tipine göre doğru bedeni seçmek hareket konforu için kritik; aksi takdirde dar pantolon gün boyu rahatsız edebilir. Detaylar yazının devamında sizi bekliyor.

Moda sözlüğünde skinny ne demek sorusuna verilen temel yanıt, "ülke fark etmeksizin bele oturan, kalça ve paçada ekstra dar, paçaya doğru konik şekilde inen kalıp" olur. Üreticiler, bu kadar dar kesimi konforlu kılmak için denim karışımına genellikle %2–4 oranında elastan ekler; böylece pantolon vücudu sararken esnemeye izin verir. Skinny jean popülaritesi ilk olarak 2000’lerin indie-rock kültürüyle patladı ve kısa sürede cinsiyet ayrımı olmaksızın ana akım markalara yayıldı. Ancak kalıbın avantajını gerçekten hissetmek için beli ve paçayı doğru yerde bitirmek önemli: Bel hattı tam göbek altında kaldığında bacak boyu daha uzun görünür, bilekte kırılma olmaması paçanın şık durmasını sağlar. Dar formu nedeniyle pantolon üzerine oversize gömlek veya crop tişört gibi dengeleyici parçalarla kombinlemek, silueti dengeler.

SKINNY NE DEMEK?

“Aşırı ince” veya “çok dar” anlamına gelen “skinny”, giyimde vücuda yapışan kalıpları tanımlamak için kullanılır. İngilizcede “skin” (ten) kelimesinden türeyen terim, ciltten farksız bir oturuşa gönderme yapar. Skinny yalnızca jean pantolonla sınırlı değildir; skinny fit chino, deri pantolon veya tayt da benzer mantıkla üretilir.

SKINNY FIT NE DEMEK?

Kıyafetin en dar kesim versiyonunu ifade eder. Bel-omuz veya bel-kalça farkı normalde %4–5 iken skinny'de bu daraltma oranı %10’a kadar çıkar. Jean söz konusu olduğunda kalça ve üst bacakta neredeyse sıfır boşluk hedeflenir; dizden bileğe doğru çap 15–17 cm’ye kadar düşebilir. Esnek elyaf yoksa hareket kısıtlanacağı için, sky fit pantolonun olmazsa olmaz bileşeni elastandır.

SKINNY JEAN KESİM ÖZELLİKLERİ

Bel Yüksekliği: Çoğunlukla orta (mid-rise), trend olarak yüksek bel de mevcuttur.

Çoğunlukla orta (mid-rise), trend olarak yüksek bel de mevcuttur. Kalça & Uyluk: Vücudu tamamen sarar, ikinci deri hissi verir.

Vücudu tamamen sarar, ikinci deri hissi verir. Paça Formu: Bilekte “sigara” paça; çizmenin içine rahatça girecek kadar dar.

Bilekte “sigara” paça; çizmenin içine rahatça girecek kadar dar. Kumaş: %90–95 pamuk + %2–4 elastan + %1–3 polyester karışımı esneme ve form koruma sağlar.

Not: Skinny kalıp pantolonda esneme payı bile sınırlı olduğu için, deneme kabininde bir beden büyük veya küçük alternatif mutlaka denenmelidir.

SKINNY Mİ SLIM Mİ DAHA DAR?

Geometri açısından skinny, slim fit’ten en az 2–3 cm daha dar. Slim, gövdeden muntazam boşluk bırakarak inerken skinny, paçada bile gevşeme sunmaz. Bu nedenle slim fit gündelik ofis şıklığında daha esnek, skinny fit ise gece veya sokak stilinde iddialı bir siluet meydana getirir.