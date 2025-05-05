Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Skinny ne demek? Skinny fit jean pantolon kalıbı ve anlamı

Gardıropların vazgeçilmez parçalarından biri olan skinny jean ne demek sorusu, dar kalıplı kot pantolon modasının hiç hız kesmeden devam etmesiyle daha da popüler hale geldi. Vücudu adeta ikinci bir deri gibi saran bu tasarımlar, “skinny fit ne demek?” merakını da beraberinde getiriyor çünkü kalıp, belden paçaya kadar minimum boşluk bırakacak şekilde tasarlanıyor. Özellikle minimalist şehir stilini tercih edenler için skinny jean, topukludan sneaker’a kadar hemen her ayakkabıyla uyum yakalayarak kombin kolaylığı sunuyor. Yine de vücut tipine göre doğru bedeni seçmek hareket konforu için kritik; aksi takdirde dar pantolon gün boyu rahatsız edebilir. Detaylar yazının devamında sizi bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Skinny ne demek? Skinny fit jean pantolon kalıbı ve anlamı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 17:47

Moda sözlüğünde skinny ne demek sorusuna verilen temel yanıt, "ülke fark etmeksizin bele oturan, kalça ve paçada ekstra dar, paçaya doğru konik şekilde inen kalıp" olur. Üreticiler, bu kadar dar kesimi konforlu kılmak için denim karışımına genellikle %2–4 oranında elastan ekler; böylece pantolon vücudu sararken esnemeye izin verir. Skinny jean popülaritesi ilk olarak 2000’lerin indie-rock kültürüyle patladı ve kısa sürede cinsiyet ayrımı olmaksızın ana akım markalara yayıldı. Ancak kalıbın avantajını gerçekten hissetmek için beli ve paçayı doğru yerde bitirmek önemli: Bel hattı tam göbek altında kaldığında bacak boyu daha uzun görünür, bilekte kırılma olmaması paçanın şık durmasını sağlar. Dar formu nedeniyle pantolon üzerine oversize gömlek veya crop tişört gibi dengeleyici parçalarla kombinlemek, silueti dengeler.

SKINNY NE DEMEK?

“Aşırı ince” veya “çok dar” anlamına gelen “skinny”, giyimde vücuda yapışan kalıpları tanımlamak için kullanılır. İngilizcede “skin” (ten) kelimesinden türeyen terim, ciltten farksız bir oturuşa gönderme yapar. Skinny yalnızca jean pantolonla sınırlı değildir; skinny fit chino, deri pantolon veya tayt da benzer mantıkla üretilir.

SKINNY FIT NE DEMEK?

Kıyafetin en dar kesim versiyonunu ifade eder. Bel-omuz veya bel-kalça farkı normalde %4–5 iken skinny'de bu daraltma oranı %10’a kadar çıkar. Jean söz konusu olduğunda kalça ve üst bacakta neredeyse sıfır boşluk hedeflenir; dizden bileğe doğru çap 15–17 cm’ye kadar düşebilir. Esnek elyaf yoksa hareket kısıtlanacağı için, sky fit pantolonun olmazsa olmaz bileşeni elastandır.

SKINNY JEAN KESİM ÖZELLİKLERİ

  • Bel Yüksekliği: Çoğunlukla orta (mid-rise), trend olarak yüksek bel de mevcuttur.
  • Kalça & Uyluk: Vücudu tamamen sarar, ikinci deri hissi verir.
  • Paça Formu: Bilekte “sigara” paça; çizmenin içine rahatça girecek kadar dar.
  • Kumaş: %90–95 pamuk + %2–4 elastan + %1–3 polyester karışımı esneme ve form koruma sağlar.

Not: Skinny kalıp pantolonda esneme payı bile sınırlı olduğu için, deneme kabininde bir beden büyük veya küçük alternatif mutlaka denenmelidir.

SKINNY Mİ SLIM Mİ DAHA DAR?

Geometri açısından skinny, slim fit’ten en az 2–3 cm daha dar. Slim, gövdeden muntazam boşluk bırakarak inerken skinny, paçada bile gevşeme sunmaz. Bu nedenle slim fit gündelik ofis şıklığında daha esnek, skinny fit ise gece veya sokak stilinde iddialı bir siluet meydana getirir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Regular fit ne demek? Pantolon ve gömlekte regular fit kalıp kesim ve anlamı

Sıkça Sorulan Sorular

Skinny fit kalıp ne demek?
Bel, kalça ve paçada minimum boşluk bırakarak vücudu ikinci deri gibi saran en dar kalıp anlamına gelir; paçaya doğru konik şekilde iner.
Skinny mi slim mi daha dar?
Skinny, slim fit'ten daha dar kesimdir. Slim belden paçaya orta-bol daraltma yaparken skinny kalıp neredeyse sıfır boşluk hedefler.
Skinny fit kimlere yakışır?
Uzun bacaklı, ince veya atletik vücudu olanlar skinny pantolonu rahatlıkla taşıyabilir. Yüksek bel modeller, kısa boylulara da bacak uzatan etki katar.
Skinny fit vücut ne demek?
Kıyafet teriminde “skinny fit vücut”, vücudu sıkı şekilde saracak ölçüde dar kesilmiş parça anlamına gelir; vücudun her hattını belirginleştirir ve elyaf esnekliği sayesinde hareket olanağı sağlar.
ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.