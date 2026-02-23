Menü Kapat
Skriniar Fenerbahçe Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor? Skriniar ne zaman döneceği gündemde

Skriniar ne zaman dönecek, kaç maç yok soruları taraftarların gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe bugün Trendyol süper Lig'in 23. haftası kapsamında Kasımpaşa ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Milan Skriniar'ın Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında neden yok, oynamadığı merak edilmeye başlandı. Skriniar'ın sakatlık durumu ile ilgili Fenerbahçe açıklama yaptı.

Skriniar Fenerbahçe Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor? Skriniar ne zaman döneceği gündemde
'de şampiyonluk yarışı son haftalara doğru giderek kızışmaya devam ediyor. Ligde lider olan Galatasaray bu hafta Konyaspor karşısında mağlup oldu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, mücadelesinden kesin bir galibiyet alarak puan durumunu eşitlemek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadelede 'nin defans hattının en kritik oyuncusu ise forma giyemeyecek. Karşılaşmaya saatler kala Skriniar Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor, durumu sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Skriniar Fenerbahçe Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor? Skriniar ne zaman döneceği gündemde

SKRİNİAR FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak, 23. dakikada oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Skriniar geçirdiği sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giymeyecek. Skriniar'ın sakatlığıyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Skriniar Fenerbahçe Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor? Skriniar ne zaman döneceği gündemde

"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Skriniar Fenerbahçe Kasımpaşa maçında neden yok, oynamıyor? Skriniar ne zaman döneceği gündemde

SKRİNİAR NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU?

Skiniar'ın tekrardan ne zaman sahalara döneceğine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Skriniar "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her Şeyi devralacağım." ifadelerini kullandı. Skriniar'ın uzmanlara göre en az 4-5 hafta sahalardan uzak kalması ve Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

