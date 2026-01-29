Skriniar, Jhon Duran, Musaba, Guendouzi FCSB Fenerbahçe maçında neden yok? Fenerbahçe sakatlar ve cezalılar

Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabında son maçına çıkacak. ilk 24'ü şimdiden garantileyen sarı-lacivertliler, FCSB karşısında ilk 16'ya yükselme hedefi ile sahada olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmada Skriniar, Jhon Duran, Musaba ve Guendouzi ise forma giymeyecek. Dört futbolcu da sarı-lacivertlilerin Romanya kamp kadrosunda yer almadı. Taraftarlar tarafından Skriniar, Jhon Duran, Musaba, Guendouzi FCSB - Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

SKRİNİAR FCSB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR

Skriniar FCSB - Fenerbahçe maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Slovakyalı stoper bu sezon sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi kapsamında oynadığı Stuttgart, Ferencvaroş ve Aston Villa karşılaşmalarında kart görmüştü.

JHON DURAN FCSB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Jhon Duran FCSB - Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanan kadroda Jhon Duran'ın isminin yer almadığı görüldü. Jhon Duran'ın idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadığı belirtildi.

GUENDOUZİ FCSB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, FCSB maçında statü gereği forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin ismini bildirmesi durumunda Avrupa Ligi play-off maçlarında ise forma giyebilecek.

MUSABA FCSB - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı bir diğer isim olan Musaba da statü gereği FCSB maçında yer almayacak. İsminin UEFA'ya bildirilmesi durumunda play-off maçlarında Musaba forma giyebilecek.

FCSB - FENERBAHÇE SAKATLAR VE CEZALILAR

Temsilcimiz Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde Edson Alvarez, Archie Brown, Jhon Duran, Levent Mercan'ın sakatlığı bulunuyor. Milan Skriniar ise sarı kart cezalısı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek. Mert Günok, Musaba ve Guendouzi ise statü gereği mücadelede yer almayacak.

FCSB tarafında ise Cercel, Stoian, Andre Duarte statü gereği karşılaşmada yer lmazken, Tanase, Popescu, Arad'ın ise sakatlığı bulunuyor. Birligea ise sarı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek.