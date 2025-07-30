Skriniar kimdir piyasa değeri ne kadar? İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe bir süredir mesai harcadığı Milan Skriniar’ın transferini tamamladı.

Edinilen bilgilere göre Sarı lacivertli takım, PSG ve oyuncuyla tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

Milan Skriniar'ın bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.

SKNİRİAR'IN BONSERVİSİ NE KADAR?

Milan Skriniar’ın Fenerbahçe'deki performansı beğeni kazanmıştı.

Sarı lacivertlilerin tecrübeli oyuncu için PSG'ye 10 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

SKRİNİAR KİMDİR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Skriniar, 11 Şubat 1995’te Slovakya'nın Žiar nad Hronom şehrinde doğdu.

Oyuncu, Žiar nad Hronom'un altyapısında futbol kariyerine adım attı.

2017 yazında Inter’e transfer oldu.

2021 yılında piyasa değeri 60 milyon euroya ulaşmıştı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon dolar.