Skriniar kiralık mı, bonservisi ne kadar? PSG 35 milyon Euro talep etmişti

22 Ocak 2025 18:52 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:53

Skriniar’ın Fenerbahçe’ye transferi sonrası bonservis konusu merak ediliyor Milan Skriniar, Süper Lig’in ikinci yarısında Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. PSG, daha önce Slovak stoperi Juventus ve Tottenham'dan 35 milyon Euro istemişti. Skriniar, PSG'den yıllık 10 milyon euro net kazanıyordu. PSG'nin kiralama kotası dolu olduğu için Skriniar'ın transferi çıkmaza girmişti. Fenerbahçe’ye transferi ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

Fenerbahçe​, Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Transfer​ ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

SKRİNİAR BONSERVİSİ NE KADAR?

Milan Skriniar'ın bonservis​ bedeli konusunda birçok iddia ortaya atıldı. PSG daha önce Juventus ve Tottenham için 35 milyon Euro talep etmişti. Bu rakam, her iki kulübün de kiralama opsiyonuna yönelmesine neden olmuştu.

Skriniar'ın PSG'den yıllık 10 milyon euro net kazandığı göz önüne alındığında, bu maaşı ödemeye pek çok takımın sıcak bakmadığı biliniyor. Ancak, Fenerbahçe'nin Skriniar'ı bonservisiyle alması, görünüşe göre bu mali yükü göze alarak önemli bir transfer hamlesi yaptığını gösteriyor.

SKRİNİAR KİRALIK MI, FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ ALDI MI?

Fransız gazeteci Fabrice Hawkins'in iddiasına göre, Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı kiralık olarak değil, bonservisiyle almış durumda. PSG'nin yurt dışına kiralama kotası dolu olduğundan, Skriniar'ın transferi kiralık olamamıştı. Bu durum, Fenerbahçe'nin bonservisiyle transfer yapma kararını etkilemiş olabileceği düşünülüyor.

Ancak, PSG ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmanın detayları, özellikle de bonservis bedeli, iki tarafça da gizli tutuluyor.

FENERBAHÇE SKRİNİAR İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEDİ?

PSG daha önce Juventus ve Tottenham için 35 milyon Euro talep etmişti, ancak Fenerbahçe ile yapılan anlaşmanın bedeli gizli tutuluyor.

SKRİNİAR FENERBAHÇE'YE KİRALIK MI GELDİ?

Hayır, Skriniar kiralık değil, bonservisiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

SKRİNİAR'IN PSG'DEKİ MAAŞI NE KADAR?

Skriniar, PSG'den yıllık 10 milyon euro net kazanıyordu.