Skriniar Midtjylland maçında oynayacak mı? Taraftar forma giyeceği günü bekliyor

30 Ocak 2025 13:11 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:25

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar'ın bu akşam oynanacak Midtjylland maçında forma giyip giymeyeceği gündeme geldi. UEFA kadrosunda yer almayan ismin bugün oynamama sebebi de merak edildi.

Talisca Midtjylland maçında oynayacak mı, neden yok? Gözler Fenerbahçe'nin yeni transferinde

Talisca Midtjylland maçında oynayacak mı, neden yok? Gözler Fenerbahçe'nin yeni transferinde

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'de forma giyen Skriniar'ı transfer ettiğini duyurdu. Avrupa Ligi'nde yarış sürerken Midtjylland maçı bu akşam oynanacak.

SKRİNİAR MİDTJYLLAND MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin transferi Skriniar ses getirdi. Oyuncu bu akşam oynanacak maçta forma giymeyecek. Sebebi ise Paris Saint-Germain'de kiralık oyuncu limitinin henüz açılmamasından dolayı.

Beşiktaş'ın oyuncu Cher Ndour'un PSG'ye geri çağırılması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi için PSG'nin kiralık oyuncularından herhangi birini geri çağırması ve sonrasında transferin gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Oyuncu, PSG’nin kiralık oyuncu limitini düşürmek için bir oyuncusunu bonservisiyle satmasını bekliyor.

SKRİNİAR MİDTJYLLAND MAÇINDA NEDEN YOK?

Skriniar bu akşam oynanacak olan müsabakada forma giymeyecek. Sağlık kontrolünden geçmesine rağmen henüz resmi imzalar atılmadı. Bu sebeple bu akşamki maçta yer almayacak.

Fenerbahçe transferini şu ifadelerle duyurdu:

"Milan Skriniar, futbol takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor."