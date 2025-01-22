Skriniar Fenerbahçe’de ne kadar kazanacak? Yıllık 10 milyon Euro kazanıyordu

22 Ocak 2025 20:13 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:13

Milan Skriniar, bonservisiyle Fenerbahçe'nin oyuncusu olacak. PSG, daha önce Slovak stoperi Juventus ve Tottenham'dan 35 milyon Euro istemişti. Skriniar, PSG'de yıllık 10 milyon euro net kazanıyordu. Fransız gazeteci Fabrice Hawkins'in iddiasına göre, Fenerbahçe, Skriniar'ı kiralamadı, bonservisiyle aldı. Ancak PSG'nin alacağı rakam gizli tutuluyor. PSG'nin yurt dışına kiralama kotası dolu olduğu için Skriniar'ın transferi çıkmaza girmişti.

Skriniar kiralık mı, bonservisi ne kadar? PSG 35 milyon Euro talep etmişti

Skriniar kiralık mı, bonservisi ne kadar? PSG 35 milyon Euro talep etmişti

Fenerbahçe​, Milan Skriniar'ı bonservisiyle transfer​ etti. İşte transfer ile ilgili iddialar…

SKRİNİAR FENERBAHÇE'DE YILLIK NE KADAR KAZANACAK?

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'de ne kadar kazanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak, PSG'de yıllık 10 milyon euro net kazanan Skriniar'ın maaşı, birçok takımın geri adım atmasına neden olmuştu. Fenerbahçe'nin onu bonservisiyle alması, Skriniar'ın maaşında da bir düzenleme yapıldığını düşündürebilir.

Fenerbahçe'nin, Skriniar'ı PSG'deki maaşı kadar kazanacağı konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte, transferin mali detayları iki tarafça da gizli tutuluyor.

SKRİNİAR MAAŞI NE KADAR?

Milan Skriniar, PSG'de yıllık 10 milyon euro net kazanıyordu. Bu rakam, birçok kulübün onu transfer etmekten vazgeçmesine neden olmuştu. Juventus ve Tottenham gibi kulüpler, PSG'nin 35 milyon Euro bonservis​ talebinin ardından kiralama opsiyonuna yönelmişti.

Fenerbahçe ise Skriniar'ı bonservisiyle aldı, ancak yeni maaşı hakkında resmi bir bilgi yok.

SKRİNİAR'IN PSG'DEKİ MAAŞI NE KADARDI?

Skriniar, PSG'de yıllık 10 milyon euro net kazanıyordu.