Skriniar, Talisca, Ederson Antalyaspor Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın son maçı bugün oynanacak. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan kritik karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertlilerden Skriniar, Talisca ve Ederson forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Skriniar, Talisca, Ederson Antalyaspor - Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.
Fenerbahçe'nin defans hattının kilit isimlerinden olan Milan Skriniar, 19 Şubat 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kapsamında Kadıköy'de oynanan Nottingham Forest mücadelesinde sakatlandı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Skriniar geçirdiği sakatlıktan dolayı Antalyaspor - Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Talisca, Antalyaspor - Fenerbahçe maçında sol arka adalesinde kısmi yırtık geçirdiği için forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldız futbolcu, Süper Lig kapsamında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Talisca'nın 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Talisca'nın yanı sıra Kasımpaşa karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin yıldız kalecisi Ederson da sakatlık geçirmişti. Sol arka adalesinde zorlanma tespit edilen Ederson, Antalyaspor - Fenerbahçe maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle oynamayacak. Karşılaşmada Tarık Çetin'in sarı-lacivertlilerin kalesini koruması bekleniyor.