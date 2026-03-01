Skriniar, Talisca, Ederson Antalyaspor Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın son maçı bugün oynanacak. Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan kritik karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertlilerden Skriniar, Talisca ve Ederson forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Skriniar, Talisca, Ederson Antalyaspor - Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SKRİNİAR ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin defans hattının kilit isimlerinden olan Milan Skriniar, 19 Şubat 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kapsamında Kadıköy'de oynanan Nottingham Forest mücadelesinde sakatlandı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Skriniar geçirdiği sakatlıktan dolayı Antalyaspor - Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

TALİSCA ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Talisca, Antalyaspor - Fenerbahçe maçında sol arka adalesinde kısmi yırtık geçirdiği için forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldız futbolcu, Süper Lig kapsamında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Talisca'nın 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

EDERSON ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Talisca'nın yanı sıra Kasımpaşa karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin yıldız kalecisi Ederson da sakatlık geçirmişti. Sol arka adalesinde zorlanma tespit edilen Ederson, Antalyaspor - Fenerbahçe maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle oynamayacak. Karşılaşmada Tarık Çetin'in sarı-lacivertlilerin kalesini koruması bekleniyor.