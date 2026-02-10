Skriniar Trabzonspor maçında var mı? Cezası 2 maç sonra bitiyordu

Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar’a verilen disiplin cezasıyla ilgili Tahkim Kurulu’nun kararı sonrası yeni bir gelişme yaşanmadı. Cezanın uygulanma şekli ve kapsadığı maçlar netleşti. İşte ayrıntılar…

SKRİNİAR'IN CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Slovak stoper Milan Skriniar, daha önce Kocaelispor ile oynanan bir karşılaşmada tribünlere yönelik hakaret veya sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. PFDK tarafından deneyimli savunmacıya 2 maç men cezası ile 80 bin TL para cezası verilmiş, bu karar daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından incelenmişti. Yapılan değerlendirme sonucunda cezada herhangi bir indirime gidilmedi ve karar aynen onandı.

Skriniar’a verilen iki maçlık men cezasının hangi müsabakalarda uygulanacağı da netleşti. Fenerbahçe kaptanı, cezasının ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada çekti. İkinci ve son maçlık ceza ise Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede tamamlandı. Bu iki maçın ardından Skriniar’ın men cezası sona ermiş oldu.

SKRİNİAR TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Tahkim Kurulu’nun onadığı disiplin cezasının ardından Milan Skriniar’ın cezalı olduğu karşılaşmalar netlik kazandı. Erzurumspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Slovak futbolcu, bu iki karşılaşmayla birlikte men cezasını tamamen çekmiş sayıldı. Trabzonspor karşılaşması öncesinde Skriniar’ın üzerinde devam eden herhangi bir ceza bulunmuyor.

Fenerbahçe kaptanı, Trabzonspor deplasmanında oynanacak lig maçında görev alabilecek durumda bulunuyor. Sahada yer alıp almayacağı ise tamamen teknik heyetin maç kadrosu tercihine bağlı olacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının tarihi ve saati de belli oldu. İki takım, ligin kritik haftasında Papara Park’ta karşı karşıya gelecek. Mücadele, 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.