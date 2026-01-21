Menü Kapat
TGRT Haber
CANLI
Slavia Prag Barcelona CANLI nereden izlenir? Tabii Spor 2 canlı maç başlıyor

Slavia Prag Barcelona canlı maç yayını futbolseverler ile buluyor. Slavia Prag - Barselona maç kadrosu belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşamasının 7. maç haftasında Slavia Prag ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Fortuna Arena’da oynanacak mücadele, lig tablosundaki sıralama açısından Barcelona için kritik bir haftaya denk geliyor. Katalan ekip, 6 maç sonunda topladığı 10 puanla orta sıralarda yer alırken, Slavia Prag turnuvada henüz galibiyetle tanışamadı. Karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgileri, Tabii Spor üzerinden izleme detayları ve yabancı yayıncılar futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Slavia Prag - Barcelona nerede izlenir merak ediliyordu. Mücadele öncesinde iki takımın lig aşamasındaki performansı, puan durumu ve yayın seçenekleri netleşmiş durumda. İşte Slavia Prag Barcelona maçı yayın bilgileri…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler bu akşam Çekya’ya çevrildi. Slavia Prag, lig aşamasının 7. haftasında Barcelona’yı konuk edecek. Mücadele anbean canlı yayın ile izlenebilecek.

BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

Slavia Prag ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 7. hafta mücadelesi, Türkiye’de Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve Tabii Spor aboneleri maçı canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Yayın, internet tabanlı platform aracılığıyla sağlanacak ve kullanıcıların aktif bir üyelikle erişim sağlaması gerekecek.

Tabii Spor, UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında bu sezon birçok karşılaşmayı dijital platform üzerinden izleyicilerle buluşturuyor. Slavia Prag Barcelona maçı da bu yayın planı içinde yer alıyor. Platform, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve Smart TV’ler üzerinden kullanılabiliyor. Canlı yayınlar HD kaliteyle sunuluyor ve izleme sırasında internet bağlantısı yeterli oluyor.

SLAVİA PRAG - BARCELONA NEREDE İZLENİR?

Slavia Prag ile Barcelona arasındaki karşılaşma, Fortuna Arena’da oynanacak ve Türkiye’de yalnızca Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Uydu ya da kablo yayını bulunmayan platform, maçı dijital ortamda futbolseverlerle buluşturacak. Tabii Spor’a üye olan kullanıcılar, Spor sekmesi üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.

Slavia Prag Barcelona maçını veren yabancı kanallar:

Almanya: DAZN2

Arjantin: ESPN 2 Argentina

Bosna Hersek: Arena Sport 1 SRB

Brezilya: TNT

Danimarka: Viaplay

SLAVİA PRAG - BARSELONA MAÇ KADROSU

Slavia Prag Barcelona maç kadrosu birazdan açıklanacak. İlk 11’ler açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

SLAVİA PRAG BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında oynanacak Slavia Prag Barcelona maçı, Türkiye’de Tabii Spor 2 kanalında yer alacak. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve canlı yayın yalnızca Tabii platformu üzerinden izlenebilecek. Platforma erişim için internet bağlantısı ve üyelik yeterli olacak.

Tabii Spor, doğrudan bir uydu frekansına sahip olmadığı için yayınlar internet üzerinden sağlanıyor. Kullanıcılar, tabii.com adresi veya mobil uygulama aracılığıyla giriş yaparak canlı yayınları takip edebiliyor. Smart TV uygulaması sayesinde karşılaşma büyük ekranda da izlenebiliyor.

TABİİ SPOR 2 SLAVİA PRAG BARCELONA MAÇI İZLE

Tabii Spor’u izlemek isteyen kullanıcıların öncelikle platforma kayıt oluşturması gerekiyor. Kayıt işlemi, resmi web sitesi veya mobil uygulama üzerinden birkaç adımda tamamlanabiliyor. Üyelik sırasında temel kişisel bilgiler giriliyor ve ardından Spor sekmesinden canlı yayınlara erişim sağlanıyor.

Tabii Spor 2 üzerinden yayınlanacak Slavia Prag Barcelona maçı, mobil veri ya da Wi-Fi bağlantısı ile kesintisiz şekilde izlenebiliyor. Platform, farklı cihazlarla uyumlu yapısı sayesinde telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV kullanıcılarına aynı anda erişim imkânı sunuyor. Yayınlar internet tabanlı olduğu için uydu veya kablo bağlantısı gerekmiyor.

