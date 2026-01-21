Slavia Prag Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Slavia Prag Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları ikinci ve son günüyle devam ediyor. Bugün oynanacak olan mücadeleler kapsamında İspanya devi Barcelona, Çekya ekibi Slavya Prag ile deplasmanda karşılaşacak. Slavia Prag karşılaşmaya sadece 1 eksik ile çıkacakken, Barcelona'da ise 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Slavia Prag - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Slavia Prag - Barcelona maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

SLAVİA PRAG - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Çekya'da bulunan Fortuna Arena'da oynanacak olan Slavia Prag - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Barcelona bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan ispanya devi karşılaşmadan 3 puan alarak ilk 8'e yükselmeyi hedefliyor. Slavia Prag ise bu sezon henüz Devler Ligi'nde galibiyete ulaşamadı. Slavia Prag 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ligde 34. sırada bulunuyor. Çekya ekibinin karşılaşmadan 3 puan alamadığı takdirde tur atlama ihtimali kalmayacak.

SLAVİA PRAG - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan Slavia Prag - Barcelona maçında ilk düdük bugün saat 23.00'te çalacak. İki takım daha önce tarihleri boyunca 2 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 1 tanesini Barcelona kazanırken, diğeri beraberlik ile sonuçlandı. Barcelona bu maçlarda 2 kere fileleri havalandırırken, Slavia Prag ise 1 gol attı.

SLAVİA PRAG - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Slavia Prag'da karşılaşma öncesinde sadece Dominik Javorcek'in sakatlığı bulunuyor. Barcelona tarafında ise Pablo Gavi, Andreas Christensen ve Ferran Torres sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacaklar. Lamine Yamal ise sarı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Joao Cancelo ise kadroda yer almadı. Slavia Prag - Barcelona maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Slavia Prag: Stanek; Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima; Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang; Chytil

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Fermin, Raphinha, Rashford; F Torres