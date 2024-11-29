Slavia Prag Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 00:58 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 01:03
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag’ı geriye düştüğü deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Maçın hemen başında geriye düşen Sarı-laciverliler güzel bir geri dönüş yaparak rakibini yendi.
SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu skorla birlikte Fenerbahçe puanını 8'e çıkardı.
SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
7. dakikada Tomáš Chorý, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Tecrübeli golcü Dzeko ile 35. dakikada maça denge geldi: 1-1
85. dakikada oyuna yeni giren Yusuf en-Nesyri takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
Maçın devamında gol sesi gelmedi.
Sıkça Sorulan Sorular
15. sırada.
Kaynak: TGRT Haber