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Slavia Prag Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 00:58 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 01:03
Slavia Prag Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag’ı geriye düştüğü deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi​'nin 5. haftasında Fenerbahçe​, Slavia Prag​ ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Maçın hemen başında geriye düşen Sarı-laciverliler güzel bir geri dönüş yaparak rakibini yendi.

Slavia Prag Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu skorla birlikte Fenerbahçe puanını 8'e çıkardı.

Slavia Prag Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

7. dakikada Tomáš Chorý, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Tecrübeli golcü Dzeko ile 35. dakikada maça denge geldi: 1-1

85. dakikada oyuna yeni giren Yusuf en-Nesyri takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

Maçın devamında gol sesi gelmedi.

Sıkça Sorulan Sorular
15. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber
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