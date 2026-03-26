Slovakya Kosova hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Mücadele canlı yayınlanacak

Dünya Kupası yolunda geri sayım sürerken Slovakya ile Kosova play-off yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, her iki ekip için de belirleyici olacak.

SLOVAKYA KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovakya ile Kosova arasındaki play-off yarı final karşılaşması bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Mücadele, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da bulunan Tehelne Pole Stadyumu’nda oynanacak ve tek maç eleme sistemine göre gerçekleşecek. Bu nedenle karşılaşmada alınacak sonuç doğrudan finale yükselecek takımı belirleyecek.

Karşılaşmanın kazananı, 31 Mart’ta oynanacak Türkiye Romanya eşleşmesinin galibi ile play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Bu final mücadelesini kazanan takım ise 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek. Bu nedenle Slovakya ile Kosova arasındaki mücadele, sadece yarı final değil aynı zamanda Dünya Kupası yolunda kritik bir eşik niteliği taşıyor.

SLOVAKYA KOSOVA HANGİ KANALDA?

Slovakya ile Kosova arasında oynanacak play-off yarı final karşılaşması EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcılar, platforma giriş yaparak canlı yayına erişebilecek.

EXXEN üzerinden maçı izlemek isteyenler bilgisayarlarından tarayıcı aracılığıyla exxen.com adresine giriş yapılabilecek. Mobil cihaz kullanıcıları ise uygulama mağazalarından Exxen uygulamasını indirerek hesaplarına giriş yaptıktan sonra yayını takip edebilecekler. Ayrıca akıllı televizyonlar, Android TV, Apple TV ve TV Box cihazları üzerinden de uygulama yüklenerek karşılaşma izlenebilecek.

SLOVAKYA KOSOVA MUHTEMEL 11

Slovakya Kosova maçı muhtemel 11’leri şöyledir:

Slovakya: Dubravka, Gyömber, Mesik, Obert, Hancko, Lobotka, Bero, Duda, Duris, Sauer, Strelec.

Kosova: Muric, Dellova, Hajdari, Aliti, Gallapeni, Rashica, Rexhbecaj, Hodza, Muslija, Muriqi, Asllani.