Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Slovakya Kosova hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Mücadele canlı yayınlanacak

Slovakya Kosova maçı hangi kanalda canlı yayın belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Slovakya ile Kosova karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadelede kazanan ekip, final biletini alarak Türkiye Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşma hakkı elde edecek. Bratislava’daki Tehelne Pole Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, iki takım açısından da Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri ve detaylar belli oldu. Slovakya Kosova maçı hangi kanalda? İşte Slovakya Kosova canlı maç yayını bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 21:33

Dünya Kupası yolunda geri sayım sürerken Slovakya ile Kosova play-off yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, her iki ekip için de belirleyici olacak.

SLOVAKYA KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovakya ile Kosova arasındaki play-off yarı final karşılaşması bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Mücadele, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da bulunan Tehelne Pole Stadyumu’nda oynanacak ve tek maç eleme sistemine göre gerçekleşecek. Bu nedenle karşılaşmada alınacak sonuç doğrudan finale yükselecek takımı belirleyecek.

Karşılaşmanın kazananı, 31 Mart’ta oynanacak Türkiye Romanya eşleşmesinin galibi ile play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Bu final mücadelesini kazanan takım ise ’na katılma hakkını elde edecek. Bu nedenle Slovakya ile Kosova arasındaki mücadele, sadece yarı final değil aynı zamanda Dünya Kupası yolunda kritik bir eşik niteliği taşıyor.

SLOVAKYA KOSOVA HANGİ KANALDA?

Slovakya ile Kosova arasında oynanacak play-off yarı final karşılaşması EXXEN platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcılar, platforma giriş yaparak canlı yayına erişebilecek.

EXXEN üzerinden maçı izlemek isteyenler bilgisayarlarından tarayıcı aracılığıyla exxen.com adresine giriş yapılabilecek. Mobil cihaz kullanıcıları ise uygulama mağazalarından Exxen uygulamasını indirerek hesaplarına giriş yaptıktan sonra yayını takip edebilecekler. Ayrıca akıllı televizyonlar, Android TV, Apple TV ve TV Box cihazları üzerinden de uygulama yüklenerek karşılaşma izlenebilecek.

SLOVAKYA KOSOVA MUHTEMEL 11

Slovakya Kosova maçı muhtemel 11’leri şöyledir:

Slovakya: Dubravka, Gyömber, Mesik, Obert, Hancko, Lobotka, Bero, Duda, Duris, Sauer, Strelec.

Kosova: Muric, Dellova, Hajdari, Aliti, Gallapeni, Rashica, Rexhbecaj, Hodza, Muslija, Muriqi, Asllani.

ETİKETLER
#Futbol
#2026 dünya kupası
#Play-off Yarı Final
#Slovakya Kosova Maçı
#Exxen Canlı Yayın
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.