Sniper Ghost Warrior Contracts oyunu 12 Eylül saat 18.00'e kadar ücretsiz oldu

06 Eylül 2024 09:57 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:20

Epic Games tarafından bu haftanın ücretsiz verilecek olan oyunları açıklandı. Firma tarafından açıklanan bilgilere göre Sniper Ghost Warrior Contracts ücretsiz verilecek. Oyuncular tarafından Sniper Ghost Warrior Contracts'ın nasıl indirileceği ücretsiz olmasının ardından gündeme geldi.

Dünyanın en büyük dijital oyun marketlerinden olan Epic Games bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı.

Firma tarafından açıklanan bilgilere göre FM 24 ve Sniper Ghost Warrior Contracts ücretsiz olarak kullanıcılara dağıtılacak.

Kullanıcılar tarafından Sniper Ghost Warrior nasıl İndirilir ve ne zamana kadar ücretsiz sorusunun cevabı araştırılıyor.

SNİPER GHOST WARRİOR CONTRACTS NASIL İNDİRİLİR?

CI Games ve UnderDog Studio tarafından geliştirilen taktiksel nişancı oyunu Sniper Ghost Warrior'u indirmek için ilk önce Epic Games'e oyuncuların kayıt olması gerekiyor.

Daha sonra platformun istemcisini indirerek hesaplarına giriş yapmalılar.

Giriş yaptıktan sonra kullanıcılar Mağaza bölümüne girerek Sniper Ghost Warrior'u satın almalılar.

Oyun satın alındıktan sonra Kütüphane bölümüne eklenecektir.

Buradan oyunu seçerek istediğiniz zaman indirebilirsiniz.

SNİPER GHOST WARRİOR CONTRACTS NE ZAMANA KADAR ÜCRETİSİZ?

Epic Games tarafından açıklanan bilgilere göre oyuncuların ücretsiz olarak Sniper Ghost Warrior'u kütüphanelerine eklemek için 12 Eylül saat 18.00'a kadar süreleri bulunuyor.

Bu tarihten sonra oyun normal market fiyatından satın alınabilecek.

SNİPER GHOST WARRİOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Minimum

İşletim Sistemi Sürümü: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 4460 / AMD FX 6350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon HD 7870 (2GB VRAM)

DirectX: DirectX 10

Depolama: 20

Önerilen

İşletim Sistemi Sürümü: Windows 8.1/10

İşlemci: Intel Core i5 4690k / AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon RX 580x (4GB VRAM)

DirectX: DirectX 11

Depolama: 20