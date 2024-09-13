Sociedad-Real Madrid maçında Arda Güler ilk 11'de oynanacak

13 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:26

Milli aranın ardından İspanya LaLiga'nın beşinci hafta maçları tekrardan başlıyor. Real Madrid ile Sociedad 14 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Real Madrid-Sociedad maçında Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise merak edildi.

Arda Güler, FC 25 reytingine sinirlendi! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

Arda Güler, FC 25 reytingine sinirlendi! Sözleri sosyal medyada gündem oldu

İspanya LaLiga'nın beşinci hafta maçları kapsamında Real Madrid​ ile Sociedad karşı karşıya geliyor.

14 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'da Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler​'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER​ OYNAYACAK MI?

Real Madrid​ ve Sociedad'ın 14 Eylül tarihinde oynayacağı karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler​'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Bellingham, Ceballos, Camavinga gibi oyuncuların sakatlığının devam etmesi nedeniyle Real Madrid​ teknik direktörü Carlo Ancelotti​'nin Arda Güler​'e ilk 11'de forma vereceği tahmin ediliyor.

İspanyol basını AS'ın haberine göre ise Ancelotti bugün yapılacak antrenmanın ardından ilk 11 kararlarını verecek.

Arda Güler​, Real Madrid​ formasıyla bu sezon sadece 4 maçta süre aldı.