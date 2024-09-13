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Sociedad-Real Madrid maçında Arda Güler ilk 11'de oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
13 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:26
Sociedad-Real Madrid maçında Arda Güler ilk 11&#039;de oynanacak

Milli aranın ardından İspanya LaLiga'nın beşinci hafta maçları tekrardan başlıyor. Real Madrid ile Sociedad 14 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Real Madrid-Sociedad maçında Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise merak edildi.

İspanya LaLiga'nın beşinci hafta maçları kapsamında Real Madrid​ ile Sociedad karşı karşıya geliyor. 

14 Eylül Cumartesi günü saat 22.00'da Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler​'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Sociedad-Real Madrid maçında Arda Güler ilk 11'de oynanacak - 1. Resim

SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER​ OYNAYACAK MI?

Real Madrid​ ve Sociedad'ın 14 Eylül tarihinde oynayacağı karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler​'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. 

Bellingham, Ceballos, Camavinga gibi oyuncuların sakatlığının devam etmesi nedeniyle Real Madrid​ teknik direktörü Carlo Ancelotti​'nin Arda Güler​'e ilk 11'de forma vereceği tahmin ediliyor.

Sociedad-Real Madrid maçında Arda Güler ilk 11'de oynanacak - 2. Resim

İspanyol basını AS'ın haberine göre ise Ancelotti bugün yapılacak antrenmanın ardından ilk 11 kararlarını verecek.

Arda Güler​, Real Madrid​ formasıyla bu sezon sadece 4 maçta süre aldı.

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Kaynak: TGRT HABER
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