Sofyan Amrabat, eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat'ın küçük kardeşi

30 Ağustos 2024 13:58 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:20

Son dakika: Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Son dakika: Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

2024-2025 sezonun ilk transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'nin Fred'e alternatif olarak oyuncu almaya hazırlanıyor.

Fred'in sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından ciddi sıkıntılar çeken sarı-lacivertlilerin Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı transfer edeceği iddia edildi.

İddiaların ardından taraftarlar Sofyan Amrabat kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

SOFYAN AMRABAT KİMDİR?

Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996 yılında Hollanda'nın Huizen şehrinde dünyaya geldi.

Fas'ın eski milli futbolcusu ve Galatasaray'da da 2012-2015 yılları arasında forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat kariyerine 2014 yılında Utrecht altyapısında başladı.

Utrecht formasıyla ilk maçına 2 Kasım 2014 tarihinde Vitesse karşısında çıktı.

Daha sonra Feyenoord'a 4 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Manchester United'a kiralık olarak giden Sofyan Amrabat 30 maça çıktı.

Bu maçlarda 1.545 dakika süre bulan yıldız isim sezon boyunca sadece 9 sarı kart gördü.

SOFYAN AMRABAT KAÇ YAŞINDA?

21 Ağustos 1996 yılında doğan Sofyan Amrabat, 2024 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

SOFYAN AMRABAT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sofyan Amrabat kariyeri boyunca sırasıyla Utrecht, Feyenoord, club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United takımlarında forma giydi.

2017 yılından bu zamana kadar Fas milli futbol takımında oynuyor.