Sofyan Amrabat'ın uçağı bugün saat 16.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na inecek

30 Ağustos 2024 15:08 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 15:17

2024-2025 sezonunda hem Avrupa'da hem de Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan kiralık olarak Manchester United'a giden Sofyan Amrabat, sarı-lacivertlilere transfer oldu.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 28 yaşındaki ön libero bugün İstanbul'a geliyor.

Taraftarlar tarafından Sofyan Amrabat'ın uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek sorularının cevapları araştırılıyor.

SOFYAN AMRABAT NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Sarı-lacivertlilerin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamaya göre Sofyan Amrabat bugün (30 Ağustos 2024) sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.

Kulüp tarafından yapılan paylaşımda yer alan ifadeler şöyle:

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır.

Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

SOFYAN AMRABAT UÇAĞI SAAT KAÇTA İNECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun açıkladığı bilgilere göre Sofyan Amrabat'ın uçağı saat 16.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.