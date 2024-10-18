Soğuk hava dalgasının ne kadar süreceği belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

18 Ekim 2024 11:23 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:24

Sonbahar mevsimiyle beraber hava sıcaklıkları 4 ila 7 derece arasında düştü. Rusya’dan gelen soğuk hava dalgasının ne kadar süreceği ise merak konusu oldu.

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Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava​ dalgasının ardından Kuzeyde birçok bölgeye mevsimin ilk karı yağdı. Kışlıklarını çıkarmaya hazırlanan vatandaşlar, soğuk havaların ne zaman biteceğini araştırıyor. SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK? Rusya’dan gelen soğuk hava dalgasının 3 gün sürmesi bekleniyor. Buna göre pazar gününden sonra hava sıcaklığının ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor. HANGİ İLLERE KAR​ YAĞACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre; Bayburt​, Ardahan​, Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Bolu, Çankırı, Çorum ve Van’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İlgili Haberler Hafta sonu bazı bölgelerde zirai don görülecek