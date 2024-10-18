Soğuk hava dalgasının ne kadar süreceği belli oldu
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
18 Ekim 2024 11:23 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:24
Sonbahar mevsimiyle beraber hava sıcaklıkları 4 ila 7 derece arasında düştü. Rusya’dan gelen soğuk hava dalgasının ne kadar süreceği ise merak konusu oldu.
Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının ardından Kuzeyde birçok bölgeye mevsimin ilk karı yağdı. Kışlıklarını çıkarmaya hazırlanan vatandaşlar, soğuk havaların ne zaman biteceğini araştırıyor.
SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK?
Rusya’dan gelen soğuk hava dalgasının 3 gün sürmesi bekleniyor. Buna göre pazar gününden sonra hava sıcaklığının ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor.
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre; Bayburt, Ardahan, Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Bolu, Çankırı, Çorum ve Van’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber