ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor

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İstanbul
ŞOK markette hafta sonu indirime girecek ürünler belli oldu. Cumartesi günü cam kettle 849 TL, Kablosuz Dik Süpürge 4.199 TL, Ayarlanabilir buhar seviyeli Temizleyici 3.899 TL, Buharlı Kırışık Giderici 1.119 TL, Buharlı Ütü 1.299 TL, Şarjlı Cam Temizleyici 4.599 TL, 24 litre sırt çantası 3.999 TL, Bel Çantası 1.999 TL olacak. Hafta sonu ŞOK markette 12 farklı mont çeşidi (kadın/erkek) 2.999 TL-9.999 TL arasında satışta olacak. Resolve Haki Erkek Yağmurluk 5.999 TL olurken Mürdüm Renkli Kadın Yağmurluk 8.999 TL’den satışa çıkacak. 7-13 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ise yapay zeka destekli oyuncu bilgisayarı 69.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken gaming ürünler hesaplı fiyatlarıyla raflarda olacak. İşte, ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu….
Echo Mountain Çanta: 2.499 TL
Triple Canyon 24L Sırt Çantası: 3.999 TL
Trail Traveler Çanta: 1.999 TL
Echo Mountain 25L Backpack Sırt Çantası: 3.999 TL
Kruser Ridge III Mont Kadın Gri: 3.499 TL
Glennaker Lake II Yağmurluk Erkek Haki: 2.999 TL
Delta Ridge II Down Kadın Mont Siyah: 5.999 TL
Delta Ridge II Down Mont Erkek Yeşil: 6.999 TL
Puffect Mont Kapüşonlu Erkek Gri: 5.999 TL
Bettaforca Lt Down Mont Gri Erkek: 11.999 TL
Bettaforca Down Mont Mavi Kadın: 11.999 TL
Insulated Yağmurluk Lacivert Kadın: 7.999 TL
Resolve Yağmurluk Haki Erkek: 5.999 TL
Reign On Yağmurluk Mürdüm Kadın: 8.999 TL
Quest Insulated Mont Mavi Erkek: 9.999 TL
Quest Insulated Mont Siyah Erkek: 9.999 TL
Cam Kettle: 849 TL
Kablosuz Dik Süpürge: 4.199 TL
Buharlı Temizleyici: 3.899 TL
Buharlı Kırışık Giderici: 1.199 TL
Buharlı Ütü: 1.299 TL
Şarjlı Cam Temizleyici: 4.599 TL
Sahte Kaşık Balık Çeşitleri (10 cm - 40 g): 150 TL
Sahte Kaşık Balık Çeşitleri (9,5 cm - 28 g): 125 TL
Balıkçı Makası: 75 TL
Olta Misinası (200 m): 175 TL
Silikon Sahte Karides: 100 TL
Silikon Sahte Kurbağa: 75 TL
Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu (10 cm): 100 TL
Silikon Sahte Yem 10'lu: 75 TL
Zoka 5'li (7 g): 75 TL
Zoka 5'li (8 g): 75 TL
Sahte Balık (7,5 cm - 9,8 g): 75 TL
Sahte Balık (9 cm - 11,8 g): 75 TL
Sahte Balık (11,5 cm - 12 g): 100 TL
Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu (5 cm): 100 TL
Olta Zili 5'li: 75 TL
Olta Kancası 5'li: 75 TL
Fosfor Çubuğu 10'lu: 75 TL
Silikon Sahte Balık Çeşitleri 5'li (6 cm): 125 TL
Silikon Sahte Balık Çeşitleri 2'li (9 cm - 12,8 g): 125 TL
Ledli Kafa Lambası: 50 TL
Olta Ucu Işığı: 100 TL
Skirt Sahte Yem (9 cm - 14 g): 75 TL
Klipsli Fırdöndü 10'lu: 75 TL
Eggo Şarjlı Led El Feneri: 150 TL
Çift Taraflı Rapala Kutusu: 299 TL
Raflı Balıkçı Takım Çantası: 350 TL
The Legendary Classic Termos: 2.750 TL
Olta Seti: 899 TL
Lüks Kamp Sandalyesi: 1.490 TL
Kamp Taburesi: 100 TL
Olta Sehpası: 450 TL
Kamp Sandalyesi (Mavi): 299 TL
Katlanır Kare Kamp Masası: 499 TL
Survival Kit Kamp Seti: 799 TL
Nivea El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici / Cocoa Butter: 179 TL
Bioblas Şampuan Çeşitleri: 249 TL
Kotex Natural Hijyenik Ped 28'li: 139 TL
Odyssey G4 25" Full HD IPS LED Monitör: 6.299 TL
LOQ 15IRX10 - i5 İşlemci 512GB Laptop - 83JE00K1TR: 69.999 TL
Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Beyaz / Siyah: 7.999 TL
BlackWidow V4 RGB Green Switch Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi: 3.499 TL
Hammerhead Hyperspeed Tws Rz12-03820300-R3G1: 3.699 TL
Blackshark V3 x Hyperspeed Kablosuz Siyah Kulaklık RZ04-05420100-R3M1: 5.199 TL
Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 28.999 TL
Homerun 5000 Serisi XU5000/10 Siyah Akıllı Robot Süpürge: 18.999 TL
Homerun 5000 Serisi XU5000/20 Beyaz Akıllı Robot Süpürge: 18.999 TL
HR1863/20 Viva Collection 700 W Katı Meyve Sıkacağı: 5.999 TL
Hr2672/00 Blender: 2.599 TL
Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL: 16.999 TL
Buharlı Ütü: 4.199 TL
Çok Amaçlı Mutfak Robotu: 2.499 TL
El Blender Set AR1131: 1.999 TL
Filtre Kahve Makinesi Ar3144: 2.299 TL
Toz Torbasız Süpürge: 3.999 TL
Buhar Kazanlı Ütü: 5.999 TL
2 Si 1 Arada Dikey Süpürge AR4096: 1.799 TL
Futbol Topu Figürlü Hoparlör: 499 TL
Futbol & Basketbol Topu Figürlü Tws Kulaklık: 499 TL
Figürlü Bluetooth Hoparlör: 499 TL
Ördek Figürlü Hoparlör: 499 TL
Led Karaoke Mikrofon Kıdmıc 599 TL
Ayı Figürlü Telefon Tutucu: 299 TL