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Aktüel
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:49

ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor

Yeni ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu nihayet belli oldu. ŞOK’ta 26 saat soğuk muhafaza edebilen ömür boyu garantili paslanmaz termos çeşitleri 2.750 TL’den satışa çıkacak. Çift duvar yalıtımlı termos çeşitleri farklı renklerdeki seçenekleriyle raflarda olacak. Hareketli ayaklı lüks kamp sandalyesi ise 1.490 TL olacak. ŞOK markette bu hafta sonu kumaş kamp sandalyesinden, olta setine, olta sehpasından kamp kitine çeşit çeşit ürün reyonlarda olacak. Elektronik ev ürünlerinden kettle, buharlı temizleyici, dik süpürge gibi ürünler satışa çıkacak. Peki ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? İşte, ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

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Editor
 Fuat İğci
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ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:49

 

markette hafta sonu indirime girecek ürünler belli oldu. Cumartesi günü cam kettle 849 TL, Kablosuz Dik Süpürge 4.199 TL, Ayarlanabilir buhar seviyeli Temizleyici 3.899 TL, Buharlı Kırışık Giderici 1.119 TL, Buharlı Ütü 1.299 TL, Şarjlı Cam Temizleyici 4.599 TL, 24 litre sırt çantası 3.999 TL, Bel Çantası 1.999 TL olacak. Hafta sonu ŞOK markette 12 farklı mont çeşidi (kadın/erkek) 2.999 TL-9.999 TL arasında satışta olacak. Resolve Haki Erkek Yağmurluk 5.999 TL olurken Mürdüm Renkli Kadın Yağmurluk 8.999 TL’den satışa çıkacak. 7-13 Ekim kataloğunda ise yapay zeka destekli oyuncu bilgisayarı 69.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken gaming ürünler hesaplı fiyatlarıyla raflarda olacak. İşte, ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu….

ŞOK 10-13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

 

Echo Mountain Çanta: 2.499 TL

Triple Canyon 24L Sırt Çantası: 3.999 TL

Trail Traveler Çanta: 1.999 TL

Echo Mountain 25L Backpack Sırt Çantası: 3.999 TL

Kruser Ridge III Mont Kadın Gri: 3.499 TL

Glennaker Lake II Yağmurluk Erkek Haki: 2.999 TL

Delta Ridge II Down Kadın Mont Siyah: 5.999 TL

Delta Ridge II Down Mont Erkek Yeşil: 6.999 TL

Puffect Mont Kapüşonlu Erkek Gri: 5.999 TL

Bettaforca Lt Down Mont Gri Erkek: 11.999 TL

Bettaforca Down Mont Mavi Kadın: 11.999 TL

Insulated Yağmurluk Lacivert Kadın: 7.999 TL

Resolve Yağmurluk Haki Erkek: 5.999 TL

Reign On Yağmurluk Mürdüm Kadın: 8.999 TL

Quest Insulated Mont Mavi Erkek: 9.999 TL

Quest Insulated Mont Siyah Erkek: 9.999 TL

ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor

Cam Kettle: 849 TL

Kablosuz Dik Süpürge: 4.199 TL

Buharlı Temizleyici: 3.899 TL

Buharlı Kırışık Giderici: 1.199 TL

Buharlı Ütü: 1.299 TL

Şarjlı Cam Temizleyici: 4.599 TL

Sahte Kaşık Balık Çeşitleri (10 cm - 40 g): 150 TL

Sahte Kaşık Balık Çeşitleri (9,5 cm - 28 g): 125 TL

Balıkçı Makası: 75 TL

Olta Misinası (200 m): 175 TL

Silikon Sahte Karides: 100 TL

Silikon Sahte Kurbağa: 75 TL

ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor

Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu (10 cm): 100 TL

Silikon Sahte Yem 10'lu: 75 TL

Zoka 5'li (7 g): 75 TL

Zoka 5'li (8 g): 75 TL

Sahte Balık (7,5 cm - 9,8 g): 75 TL

Sahte Balık (9 cm - 11,8 g): 75 TL

Sahte Balık (11,5 cm - 12 g): 100 TL

Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu (5 cm): 100 TL

Olta Zili 5'li: 75 TL

Olta Kancası 5'li: 75 TL

Fosfor Çubuğu 10'lu: 75 TL

Silikon Sahte Balık Çeşitleri 5'li (6 cm): 125 TL

Silikon Sahte Balık Çeşitleri 2'li (9 cm - 12,8 g): 125 TL

Ledli Kafa Lambası: 50 TL

Olta Ucu Işığı: 100 TL

Skirt Sahte Yem (9 cm - 14 g): 75 TL

Klipsli Fırdöndü 10'lu: 75 TL

Eggo Şarjlı Led El Feneri: 150 TL

ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor

Çift Taraflı Rapala Kutusu: 299 TL

Raflı Balıkçı Takım Çantası: 350 TL

The Legendary Classic Termos: 2.750 TL

Olta Seti: 899 TL

Lüks Kamp Sandalyesi: 1.490 TL

Kamp Taburesi: 100 TL

Olta Sehpası: 450 TL

Kamp Sandalyesi (Mavi): 299 TL

Katlanır Kare Kamp Masası: 499 TL

Survival Kit Kamp Seti: 799 TL

Nivea El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici / Cocoa Butter: 179 TL

Bioblas Şampuan Çeşitleri: 249 TL

Kotex Natural Hijyenik Ped 28'li: 139 TL

ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor

ŞOK 7-13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER MARKET KATALOĞU (DEVAM EDİYOR)

Odyssey G4 25" Full HD IPS LED Monitör: 6.299 TL

LOQ 15IRX10 - i5 İşlemci 512GB Laptop - 83JE00K1TR: 69.999 TL

Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Beyaz / Siyah: 7.999 TL

BlackWidow V4 RGB Green Switch Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi: 3.499 TL

Hammerhead Hyperspeed Tws Rz12-03820300-R3G1: 3.699 TL

ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor

Blackshark V3 x Hyperspeed Kablosuz Siyah Kulaklık RZ04-05420100-R3M1: 5.199 TL

Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 28.999 TL

Homerun 5000 Serisi XU5000/10 Siyah Akıllı Robot Süpürge: 18.999 TL

Homerun 5000 Serisi XU5000/20 Beyaz Akıllı Robot Süpürge: 18.999 TL

HR1863/20 Viva Collection 700 W Katı Meyve Sıkacağı: 5.999 TL

 Hr2672/00 Blender: 2.599 TL

ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor

Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL: 16.999 TL

Buharlı Ütü: 4.199 TL

Çok Amaçlı Mutfak Robotu: 2.499 TL

El Blender Set AR1131: 1.999 TL

 Filtre Kahve Makinesi Ar3144: 2.299 TL

Toz Torbasız Süpürge: 3.999 TL

 Buhar Kazanlı Ütü: 5.999 TL

ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor

2 Si 1 Arada Dikey Süpürge AR4096: 1.799 TL

Futbol Topu Figürlü Hoparlör: 499 TL

Futbol & Basketbol Topu Figürlü Tws Kulaklık: 499 TL

Figürlü Bluetooth Hoparlör: 499 TL

Ördek Figürlü Hoparlör: 499 TL

Led Karaoke Mikrofon Kıdmıc  599 TL

Ayı Figürlü Telefon Tutucu: 299 TL

ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor
ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor
ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor
ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor
ŞOK 10-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 açıklandı! Buharlı kırışık giderici, şarjlı cam temizleyici, ütü ve mont çeşitleri geliyor
ETİKETLER
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#Aktüel
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