Sokak hayvanları yasa teklifinden ötanazi kelimesinin çıkması sokak köpeklerinin uyutulmamasına işaret mi?

23 Temmuz 2024 08:48 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 08:48

İlk haliyle sağlıklı sokak hayvanlarına da uygulanacak olan uyutma işlemi toplumda büyük yankı uyandırmıştı. Hayvanseverler ve muhalefetin karşı çıktığı 5.Madde, AK Parti önergesiyle verilen değişiklikle kabul edildi.

ÖTANAZİ KELİMESİNİN YASADAN ÇIKARILMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Meclis komisyonunda gergin başlayan görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin verdiği önerge ile sokak hayvanları yasa teklifinde ötanazi kelimesi çıkarıldı ancak Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki maddelere göre ötanazi yapılmasının uygun olduğu belirtildi.



AK Parti önergesiyle 5’inci maddede yapılan değişiklikler:

“Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır.”

SOKAK HAYVANLARI YASASI 5.MADDE NEDİR?

Kanun teklifinde ötanazi ifadesini içeren 5.Maddenin ilk hali şu şekilde;

“Düzenlemeyle sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınabilmesi maksadıyla, söz konusu hayvanlar toplanılarak hayvan bakımevlerine götürüldükten sonra alındıkları ortama geri bırakılmaları yerine, öncelikle sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi esas alınmakta ve ötanazi yapılacak hayvanların nitelikleri belirlenmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerce ötanazi uygulaması yapılabilmesinin kamu güvenliği ve sağlığının korunması açısından doğru bir yöntem olduğu değerlendirildiğinde yerel yönetimlere yetki verilmektedir.”

SOKAK HAYVANLARI UYUTULACAK MI?

Sokak hayvanları yasa teklifinden ötanazi ifadesinin çıkarılması ile beraber; hayvanlara acı çektiren hastalıklar, bulaşıcı insan ve hayvan sağlığını tehdit eden durumlar, rehabilite edilemeyen hayvanlar için veteriner hekim onayı alınarak ötanazi uygulanacak.

VETERİNERLİK KANUNUN İLGİLİ MADDESİNE GÖRE HANGİ HAYVANLAR UYUTULACAK?

Türk Veteriner Birliği üyelerinin de görüşmelerini bildirdiği Meclis toplantısında, 5’inci maddede yer alan ötanazi ifadesinin yerine geçecek hükümlere göre hangi hayvanlara ötanazi işlemi uygulanma yolunun açık tutulduğu belirtildi.

“Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak.”

KEDİLER UYUTULACAK MI?

AK Parti Milletvekili Harun Mertoğlu, Sokak Hayvanları Kanun teklifinin kedileri kapsamaması için önerge hazırladıklarını belirtti.

SOKAK HAYVANLARI YASASI NEYİ İÇERİYOR?

Sokak köpeklerinin artan nüfusunu kontrol altına almayı, toplum sağlığı ve güvenliğini amaçlayan 17 maddelik Sokak Hayvanları Yasa teklifinde kuduz, sahiplenilmesi yasak ırklar, bulaşıcı ve tedavi edilemeyen hastalık taşıyan hayvanların uyutulması veteriner hekimlerin onayıyla yapılacak.