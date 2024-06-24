Sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen A Milli Takım kalecisi Doğan Alemdar Troyes takımında oynuyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
24 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:58
EURO 2024 kapsamında F Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım son 16'ya kalmak için Çekya karşısına çıkacak. Karşılaşmaya günler kala A Milli Takım'ın kalecisi Doğan Alemdar'ın sakatlandığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın kalecisi Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
2024 Avrupa Şampiyonası sürecinde kaleci yeterliliği sağlanması için milli oyuncunun yerine Başakşehir'de oynayan Muhammed Şengezer davet edildi.
DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?
Doğan Alemdar 29 Ekim 2002 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.
Kaleci olarak görev alan profesyonel oyuncu 1,92 metro boyunda.
DOĞAN ALEMDAR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Genç oyuncu Fransa ikinci ligde yer alan Troyes takımında forma giyiyor.
2023-2024 sezonunda toplam 35 maçta kalesini korudu.
Bu maçlarda 3 bin 105 dakika süre alan Doğan Alemdar, kalesinde toplam 47 gol gördü.
Kaynak: TGRT HABER