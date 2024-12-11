Soli Özel kimdir? İlber Ortaylı ile tartışmasının ardından gündeme geldi

11 Aralık 2024 09:16 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:27

İlber Ortaylı ile programda tartışan Soli Özel, sosyal medyada konuşuldu. Okan Bayülgen'in programına konuk olan iki isim arasında yaşanan gerginlik gündeme gelirken Soli Özel'in hayatına dair bilgiler de araştırıldı. Özel, 1958 senesinde İzmir'de dünyaya geldi.

Katıldığı bir programda İlber Ortaylı​ ile tartışan Soli Özel gündemde yer aldı. Yayın esnasında geçen tartışma​ sonrası Ortaylı, programı terk etti.

Soli Özel'in ne iş yaptığı ve yaşı da merak konusu oldu.

SOLİ ÖZEL KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1958 senesinde İzmir'de doğan isim Yahudi asıllı Türk siyaset bilimci, yazar ve akademisyendir. İstanbul Robert Kolej'den 1975 senesinde mezun olan isim Amerika Birleşik Devletleri, Bennington College, Ekonomi bölümünde lisans eğitimini bitirdi.

1983 senesinde Johns Hopkins Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden master eğitimini tamamladı.

Bir dönem İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapan isim, Sabah Gazetesi'nde uluslararası ilişkiler ile ilgili günlük köşe yazıları yazmıştı.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayımlanan hukuk ve uluslararası ilişkiler konulu bilimsel UHP (dergi) dergisinde yazı ve çalışmalarını sürdüren Özel, Gazete Habertürk'ün Dış Haberler müdürlüğü yürütüyor.

SOLİ ÖZEL İLE İLBER ORTAYLI NEDEN KAVGA ETTİ?

TV100​'de yayımlanan Okan Bayülgen​'in programına konuk olan iki isim Suriye hakkında konuşurken tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışma sonrasında Ortaylı, programı terk etti. İlber Ortaylı "Bırakın bu konuşmayı, böyle bir tartışma olmaz. Ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz, tavrınızı koyuyorsunuz ortaya. Nereden geliyorsunuz da talimat veriyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz?" dedi.