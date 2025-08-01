Solo Il Gala Osimhen kutusu kaç tane satıldı? Hedef 1 milyar TL gelir

Galatasaray, Victor Osimhen için hazırladığı “Solo Il Gala Osimhen Box” ile taraftarları heyecanlandırdı. GS Store’da satışa sunulan bu özel koleksiyon ile sarı-kırmızılılar ticari gelirlerini büyük oranda artıracak.

OSİMHEN KUTUSU KAÇ TANE SATILDI?

Galatasaray’ın Victor Osimhen için hazırladığı “Solo Il Gala Osimhen Box” koleksiyonundan başlangıçta 100 bin adet basıldı, ancak şu ana kadar kaç adet satıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kulüp, bu özel koleksiyonun tamamının satılması durumunda yaklaşık 1 milyar TL (güncel kurla 21,5 milyon euro) gelir elde etmeyi hedefliyor.

Osimhen’in rekor transferi ve taraftarlar arasında oluşturduğu heyecanın, bu kutulardaki satış rakamlarında büyük bir ivme kazandırması beklenmekte. GS Store üzerinden satışa sunulan kutuların, özellikle sınırlı sayıda olması nedeniyle taraftarlar arasında hızla tükenmesi bekleniyor.

SOLO IL GALA NE DEMEK?

“Solo Il Gala” ifadesi, Galatasaray’ın Victor Osimhen için hazırladığı özel koleksiyon kutusunun adı olarak seçildi ve İtalyanca’da “Yalnızca Gala” anlamına geliyor. “Solo Il Gala” teması, kutunun içindeki ürünlerde de kendini gösteriyor. Özellikle sarı-kırmızı detaylarla hazırlanan şal-atkı ve özel tasarım forma, bu temaya uygun olarak tasarlandı.

OSİMHEN KUTUSU FİYAT NE KADAR?

“Solo Il Gala Osimhen Box”, GS Store üzerinden 9.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu fiyat, güncel kurla yaklaşık 215 euroya denk geliyor. Koleksiyonun sınırlı sayıda olması nedeniyle taraftarlar arasında ilgisi büyük. Galatasaray, 100 bin adet basılan bu kutuların tamamının satılması durumunda yaklaşık 21,5 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

OSİMHEN KUTUSUNDA NELER VAR?

“Solo Il Gala Osimhen Box” içeriği, Victor Osimhen’in Galatasaray kariyerine özel olarak tasarlanmış ürünlerle dolu. Kutuda, yalnızca bu seriye özel bir tasarım forma, Osimhen’in ikonik maskesinden esinlenilerek elastomer malzemeden üretilmiş ve Galatasaray’ın beş yıldızını taşıyan bir maske ile sarı-kırmızı detaylı “Solo Il Gala” temalı bir şal-atkı yer alıyor. Ayrıca, formanın etiketinde bulunan QR kod, taraftarlara Osimhen’in mesajlarına ve bu tarihi transferin Galatasaray hikayesine dair özel dijital içeriklere erişim imkanı sağlıyor.

Kutuda yer alan bir diğer önemli detay, Osimhen’in taraftarlara hitaben yazdığı duygusal mesaj. Osimhen’in kutu içerisinde yer alan mesajı şu şekildedir:

“Bu kutudaki forma benim formam değil, hepimizin forması… Sırtına her geçirdiğinde tarihimizi, yani bizi hatırla.”