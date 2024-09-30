Solo Leveling 2. sezon 2025 Ocak ayında çıkacak

30 Eylül 2024 17:06 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:38

Solo Leveling animesinin ikinci sezonu ve filmi hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından Solo Leveling 2. sezon ne zaman çıkacağı belli oldu. Filmin çıkış tarihinin 2024 Kasım ayı olacağı belirtildi.

Dünyanın en popüler anime serilerinden biri olan Solo Leveling animesinin yeni sezonunun ne zaman geleceği hayranlar tarafından merak ediliyor.

Anime takipçileri tarafından merakla beklenen yapımın 2. sezonunun ne zaman çıkacağı ve filmin vizyon tarihi açıklandı.

SOLO LEVELİNG 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Solo Leveling animesinin 2. sezonu 2025​ Ocak ayında çıkış yapacak.

İlk sezonu 12 bölümden oluşan animenin yeni sezonunun 13 bölüm olarak planlandığı açıklandı.

"Arise From the Shadow" alt başlığı ile duyurulan ikinci sezonda "Kırmızı Kapı" hikayesinin işleneceği tahmin ediliyor.

SOLO LEVELİNG FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Solo Leveling'in ilk sezonu ve yeni sezonunun iki bölümüne yer verilecek olan film​ 2024 Kasım ayında çıkış yapacak.

Yayın şirketi Crunchyroll tarafından yapılan açıklamalara göre film yalnızca Japonya ve Güney Kore'de vizyona girecek.