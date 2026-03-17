SOLOTÜRK Çanakkale uçuş programı 17-18 Mart! Çanakkale SOLOTÜRK uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede?

SOLOTÜRK Çanakkale uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağı belli oldu. SOLOTÜRK, 17-18 Mart tarihlerinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası ve Şehitler Abidesinde uçuş gösterisi yapacak. Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle SOLOTÜRK uçuş gösterileri takip ediliyor. Uçuş gösterisini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar SOLOTÜRK Çanakkale uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre uçuş gösterisi 17-18 Mart 2026 tarihlerinde iki farklı yerde gerçekleştirilecek. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında yapılacak olan ilk uçuş gösterisi Anadolu Hamidiye Tabyası'nda 17 Mart 2026 Salı günü saat 14.30'da yapılacak. İkinci gösteri uçuşu ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 13.15'te düzenlenecek. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde gösteri uçuşlarını izleyebilecek. Resmi Devlet Töreni kapsamında Şehitler Abidesi'nin 18 Mart Çarşamba günü gösteri saatinde halka kapalı olacağı duyuruldu.
|Etkinlik
|Tarih
|Saat
|Yer
|Notlar
|Ücret
|SOLOTÜRK Uçuş Gösterisi (1. Gün)
|17 Mart 2026 Salı
|14:30
|Anadolu Hamidiye Tabyası
|Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında
|Ücretsiz
|SOLOTÜRK Uçuş Gösterisi (2. Gün)
|18 Mart 2026 Çarşamba
|13:15
|Belirtilmemiş (Ancak ilk günle benzer bir lokasyonda olması muhtemel)
|Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında
|Ücretsiz
|Resmi Devlet Töreni
|18 Mart 2026 Çarşamba
|Gösteri Saatinde
|Şehitler Abidesi
|Halka Kapalı Olacak
Çanakkale'de SOLOTÜRK gösteri uçuşu kapsamında savaş uçakları uçuş gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "SOLOTÜRK, 17 Mart ve 18 Mart tarihlerinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası ve Şehitler Abidesinde gösteri uçuşları gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.