SOLOTÜRK Çanakkale uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağı belli oldu. SOLOTÜRK, 17-18 Mart tarihlerinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası ve Şehitler Abidesinde uçuş gösterisi yapacak. Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle SOLOTÜRK uçuş gösterileri takip ediliyor. Uçuş gösterisini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar SOLOTÜRK Çanakkale uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ SOLOTÜRK Çanakkale uçuş programı 17-18 Mart! Çanakkale SOLOTÜRK uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede? SOLOTÜRK, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında 17-18 Mart 2026 tarihlerinde Çanakkale'de Anadolu Hamidiye Tabyası ve Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşları yapacak. SOLOTÜRK gösteri uçuşları 17 ve 18 Mart 2026 tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilecek. Uçuşlar, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenleniyor. İlk gösteri 17 Mart Salı günü saat 14.30'da Anadolu Hamidiye Tabyası'nda yapılacak. İkinci gösteri 18 Mart Çarşamba günü saat 13.15'te Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek. Gösteriler ücretsiz izlenebilecek, ancak 18 Mart'ta Şehitler Abidesi resmi tören nedeniyle gösteri saatinde halka kapalı olacak.

SOLOTÜRK UÇUŞ GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 17-18 MART?

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre uçuş gösterisi 17-18 Mart 2026 tarihlerinde iki farklı yerde gerçekleştirilecek. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında yapılacak olan ilk uçuş gösterisi Anadolu Hamidiye Tabyası'nda 17 Mart 2026 Salı günü saat 14.30'da yapılacak. İkinci gösteri uçuşu ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 13.15'te düzenlenecek. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde gösteri uçuşlarını izleyebilecek. Resmi Devlet Töreni kapsamında Şehitler Abidesi'nin 18 Mart Çarşamba günü gösteri saatinde halka kapalı olacağı duyuruldu.

Etkinlik Tarih Saat Yer Notlar Ücret SOLOTÜRK Uçuş Gösterisi (1. Gün) 17 Mart 2026 Salı 14:30 Anadolu Hamidiye Tabyası Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Ücretsiz SOLOTÜRK Uçuş Gösterisi (2. Gün) 18 Mart 2026 Çarşamba 13:15 Belirtilmemiş (Ancak ilk günle benzer bir lokasyonda olması muhtemel) Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Ücretsiz Resmi Devlet Töreni 18 Mart 2026 Çarşamba Gösteri Saatinde Şehitler Abidesi Halka Kapalı Olacak -

ÇANAKKALE'DE SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN UÇUYOR?

Çanakkale'de SOLOTÜRK gösteri uçuşu kapsamında savaş uçakları uçuş gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "SOLOTÜRK, 17 Mart ve 18 Mart tarihlerinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası ve Şehitler Abidesinde gösteri uçuşları gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.