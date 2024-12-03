Sömestr ne zaman? İşte, MEB tatil takvimi
Yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber 15 gün süren sömestr tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan takvimle birlikte sömestr tatilinin zamanı netleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde yer alan eğitim-öğretim yılı takvimine göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
SÖMESTR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayınlanan takvimle 15 gün süren yarıyıl tatilinin tarihi belli oldu. Buna göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?
Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
MEB tatil günleri takvimine göre 2.dönem 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaz tatili ise 22 Haziran Pazartesi günü başlayacak.