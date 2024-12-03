Sömestr ne zaman? İşte, MEB tatil takvimi

03 Aralık 2024 14:09 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:13

Yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber 15 gün süren sömestr tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan takvimle birlikte sömestr tatilinin zamanı netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB) internet sitesinde yer alan eğitim-öğretim yılı takvimine göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

SÖMESTR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)​, tarafından yayınlanan takvimle 15 gün süren yarıyıl tatilinin tarihi belli oldu. Buna göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili​ ise, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tatil günleri takvimine göre 2.dönem 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaz tatili ise 22 Haziran Pazartesi günü başlayacak.