Sömestr tatili ne zaman bitiyor? MEB yarıyıl tatili takvimi merak ediliyor
Sömestr tatilinin son günlerine girilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi araştırmaya koyuldu. 2024-2025 eğitim yılının 2. Döneminin başlayacağı tarih ve MEB takvimi araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 yarıyıl tatili sürerken, okulların açılacağı tarih de öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri de netleşti.
Bu kapsamda MEB takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ NE ZAMAN?
Hafta sonu tatilinin ardından da 3 Şubat Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders zili çalacak.
2024-2025 eğitim yılının İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.