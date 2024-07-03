Son 6 aylık enflasyon farkı oranları bugün belli oluyor! Temmuz ayı memur ve kira zam oranları netleşecek

03 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:08

Memur ve emekli maaş zammında kritik haftaya girildi.

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte yapılacak olan zam netlik kazanacak.

Artış ile birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavan değeri de yükselecek.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz saat 10.00'da açıklandı.

Açıklanan verilerine göre yıllık enflasyon oranı yüzde 1,64 artarken yıllık bazda ise düşüş gösterdi ve 71,60 oldu.

SON 6 AYLIK ENFLASYON ORANLARI NEDİR?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte son 6 aylık enflasyon rakamları da belli oldu.

6 aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu.

Aylara göre enflasyon değişimi ise şöyle:

2024-06 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 71,60 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 1,64

2024-05 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 75,45 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,37

2024-04 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 69,80 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,18

2024-03 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 68,50 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,16

2024-02 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 67,07 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 4,53

2024-01 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 64,86 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 6,70

2024 MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon oranın açıklanması ile birlikte memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacağı netlik kazandı.

Memur ve emekliler son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 24,73 zam alacak.

2024 TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

Konut kira artış oranlarında bulunan yüzde 25 zam sınırı uygulaması sona erdi.

Uygulamanın sona ermesi ile birlikte artık oranlar 12 aylık ortalama enflasyona göre belli olacak.

Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından ev sahiplerinin kiralarda uygulayacağı yeni zam oranı belli oldu.

Açıklanan bilgilere göre kira zam oranı yüzde 65,07 oldu.