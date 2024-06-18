Son Dakika! İstanbul Tuzla'da meydana gelen yangına müdahaleler devam ediyor

18 Haziran 2024 14:09 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 14:15

İstanbul'un Kocaeli sınırında bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan otomobil yedek parçası üreten fabrikada saat 12.45 sıralarında dumanlar yükseldi.

Fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yayılmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TUZLA'DA YANGIN SON DAKİKA DURUMU

30 dönümlük otomobil parçaları üreten fabrikadan patlama sesleri geldiği iddia edildi.

Alevler fabrikanın yanında bulunan Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı mesire alanına sıçradı.

Ağaçlık alana sıçrayan yangının ormanlık alana yayılmaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

TUZLA DERİ SANAYİDE ÇIKAN YANGIN İÇİN VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından yangın ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Saat 12.50 sıralarında Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıkmıştır.

Bölgeye çok sayıda itfaiye Afad KRBN ekibi sevk edilmiştir. yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir.

Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır."

Yangının neden çıktığı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.