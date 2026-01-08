Menü Kapat
13°
Son hafta yoklama alınır mı 2026? 15 tatil öncesi öğrencilerde devamsızlık durumu!

Son hafta yoklama alınır mı devamsızlık yazılıp yazılmayacağı 2026’nın ilk tatilinde milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Bir diğer soru ise her son hafta öncesi son hafta ders işlenir mi konusu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimi, yarıyıl tatiline giden süreçte öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Birinci dönemin bitiş tarihi, karne günü ve 15 tatilin başlangıcı netleşirken, okulun son haftasında derslerin durumu ve devam şartları da merak konusu oldu. Özellikle ocak ayının ikinci haftasında okulların işleyişine dair ayrıntılar, resmi takvim doğrultusunda şekilleniyor.

Son hafta yoklama alınır mı 2026? 15 tatil öncesi öğrencilerde devamsızlık durumu!
2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci dönemin sona ereceği tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Karne haftası ve yarıyıl tatiline ilişkin ayrıntılar, resmi takvim çerçevesinde belirlendi.

Son hafta yoklama alınır mı 2026? 15 tatil öncesi öğrencilerde devamsızlık durumu!

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 çalışma takvimine göre birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Aynı gün öğrenciler okullara giderek karnelerini alacak ve dönem resmi olarak kapanacak.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 12 gün sürecek olan tatilin ardından ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla devam edecek.

Son hafta yoklama alınır mı 2026? 15 tatil öncesi öğrencilerde devamsızlık durumu!

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI 2026?

12-16 Ocak 2026 tarihleri, birinci dönemin son haftası olarak resmi eğitim öğretim haftası kapsamında bulunacak. Bu günlerde okullar açık olacak ve normal işleyiş sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu haftaya özel bir uygulama duyurulmadı. Resmi takvim doğrultusunda yoklama işlemleri yapılacak ve devamsızlıklar e-Okul sistemine kaydedilecek. Bakanlığın “son hafta yoklama alınmaz” yönünde bir genelgesi veya açıklaması bulunmamaktadır.

Son hafta yoklama alınır mı 2026? 15 tatil öncesi öğrencilerde devamsızlık durumu!

SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?

Birinci dönemin son haftasında ders programları aynı şekilde işlenmeye devam edecek. Öğretmenler, müfredatı tamamlamak veya konuların tekrarını yapmak amacıyla derslerini sürdürecek. Bu hafta, eğitim öğretim açısından normal bir hafta olarak devam edilecek.

Bazı okullarda karne gününe yaklaşırken etkinlikler veya serbest zaman uygulamaları yapılabilecek. Ancak bu tür uygulamalar, okul yönetimlerinin takdirine bağlı olacak ve genel bir kural niteliği taşımamaktadır.

Son hafta yoklama alınır mı 2026? 15 tatil öncesi öğrencilerde devamsızlık durumu!

OKULUN SON HAFTASI DEVAMSIZLIK YAZILIR MI, OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Okulların açık olduğu son hafta boyunca öğrencilerin okula devam etme yükümlülüğü devam edecek. Devamsızlık kuralları geçerli olacak ve okula gelmeyen öğrenciler için devamsızlık yazılmaya devam edecek.

