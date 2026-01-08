Son hafta yoklama alınır mı 2026? 15 tatil öncesi öğrencilerde devamsızlık durumu!

2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci dönemin sona ereceği tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Karne haftası ve yarıyıl tatiline ilişkin ayrıntılar, resmi takvim çerçevesinde belirlendi.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 çalışma takvimine göre birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Aynı gün öğrenciler okullara giderek karnelerini alacak ve dönem resmi olarak kapanacak.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 12 gün sürecek olan tatilin ardından ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla devam edecek.

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI 2026?

12-16 Ocak 2026 tarihleri, birinci dönemin son haftası olarak resmi eğitim öğretim haftası kapsamında bulunacak. Bu günlerde okullar açık olacak ve normal işleyiş sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu haftaya özel bir uygulama duyurulmadı. Resmi takvim doğrultusunda yoklama işlemleri yapılacak ve devamsızlıklar e-Okul sistemine kaydedilecek. Bakanlığın “son hafta yoklama alınmaz” yönünde bir genelgesi veya açıklaması bulunmamaktadır.

SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?

Birinci dönemin son haftasında ders programları aynı şekilde işlenmeye devam edecek. Öğretmenler, müfredatı tamamlamak veya konuların tekrarını yapmak amacıyla derslerini sürdürecek. Bu hafta, eğitim öğretim açısından normal bir hafta olarak devam edilecek.

Bazı okullarda karne gününe yaklaşırken etkinlikler veya serbest zaman uygulamaları yapılabilecek. Ancak bu tür uygulamalar, okul yönetimlerinin takdirine bağlı olacak ve genel bir kural niteliği taşımamaktadır.

OKULUN SON HAFTASI DEVAMSIZLIK YAZILIR MI, OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Okulların açık olduğu son hafta boyunca öğrencilerin okula devam etme yükümlülüğü devam edecek. Devamsızlık kuralları geçerli olacak ve okula gelmeyen öğrenciler için devamsızlık yazılmaya devam edecek.