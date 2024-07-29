Son halini 2014 yılında gördüğümüz Kenan Işık 76 yaşındaydı

29 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:35

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının sunuculuğunu yapan Kenan Işık 21 Mart 2014 yılında spordan çıktıktan sonra saunada fenalaşıp düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi.

Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Işık, 4 saat süren ameliyat sonucu komaya alınmıştı.

10 yıldır bitkisel hayatta olan Işık, 29 Temmuz Pazartesi günü hayatını kaybetti.

KENAN IŞIK SON HALİ NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Kenan Işık'ın son hali en son 2014 yılında görülmüştü.

Gazeteci Ozan Zeybek 18 Mart 2024 tarihinde Kenan Işık'ın durumu ile ilgili yaptığı açıklamada bakımının çok iyi olduğu ve değişmediğini belirtmişti.

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık ile eşinin sağlık durumu hakkında kayda değer bir değişiklik olmadığını ifade etmişti.

Kenan Işık'ın son kez Kim Milyoner Olmak İster programında görülmüştü.

KENAN IŞIK KAÇ YAŞINDA?

Kenan Işık 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

2024 yılı itibariyle Kenan Işık 76 yaşındadır.