Son Sefer filmi konusu ne oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında izleyiciyle buluşan Son Sefer filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde TRT 1 ekranlarında özel bir film yayınlayacak.

Peki, Son Sefer filminin konusu ve oyuncuları kimler?

SON SEFER FİLMİ KONUSU NE?

Son Sefer, 15 Temmuz 2016 gecesi emekli olmaya hazırlanan otobüs şoförü Ercan’ın son seferine odaklanıyor.

Darbe girişiminin başlamasıyla, sıradan bir yolculuk olan son sefer destansı bir direnişe dönüşür.

Film, bir otobüs dolusu insanın vatan için tek yürek olmasını ve verdikleri zorlu kararları çarpıcı bir şekilde konu alıyor.

SON SEFER OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Zafer Algöz, Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu ve Cem Özer yer alıyor.

Ayrıca kadroda Aslıhan Karalar, Hülya Şen, Adnan Biricik, Murat Danacı, Mert Kılıç, Oğuzhan Karbi, Çağla Naz Kargı, Korcan Kol gibi isimler de bulunuyor.